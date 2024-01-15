"Автомобіль завтрашнього дня" продали на аукціоні за ціною трьох Ferrari (фото)
Випущено лише 50 інноваційних Tucker 48. Автомобіль 1948 року оснащений адаптивною оптикою, дисковими гальмами, напівавтоматичною КПП та протиугінною системою.
У США на аукціоні Mecum продали раритетний Tucker 48. Знаменитий автомобіль пішов із молотка за 1,87 мільйона доларів — за ціною трьох Ferrari SF90 Stradale. Його подробиці розкрили на сайті аукціону.
Автомобілі Tucker 1948 року зараз нечувано дорогі, адже їх випустили лише 50. Американський конструктор Престон Такер хотів створити найкращий автомобіль у світі, однак фінансові проблеми та підступи конкурентів не дали змоги довести інноваційну модель до пуття й налагодити її повномасштабне виробництво.
Для свого часу Tucker 48 був справді інноваційним — його рекламували як "авто завтрашнього дня". У нього обтічний кузов, а центральна фара адаптивна — повертається разом із колесами.
Tucker 48 отримав м'яку передню панель і травмобезпечне скло. До того ж це одне з перших у світі авто з протиугінною системою — на стоянкове гальмо встановили спеціальний замок.
Задньомоторний Tucker 48 оснащений 5,5-літровою опозитною шісткою на 166 к. с. від гелікоптера та 4-ступінчастою напівавтоматичною КПП. Він здатний розігнатися до 100 км/год. за 10 с. і розвинути 193 км/год.
У Tucker 1948 року незалежна підвіска всіх коліс, до того ж без пружин. Також він став одним із перших у світі авто з дисковими гальмами.
Саме цей Tucker 48 протягом 18 років зберігався в каліфорнійського дилера, а потім кілька разів змінював власників. Автомобіль пройшов реставрацію, збережена й оригінальна документація на машину.
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