"Автомобіль завтрашнього дня" продали на аукціоні за ціною трьох Ferrari (фото)

Випущено лише 50 інноваційних Tucker 48. Автомобіль 1948 року оснащений адаптивною оптикою, дисковими гальмами, напівавтоматичною КПП та протиугінною системою.

У США на аукціоні Mecum продали раритетний Tucker 48. Знаменитий автомобіль пішов із молотка за 1,87 мільйона доларів — за ціною трьох Ferrari SF90 Stradale. Його подробиці розкрили на сайті аукціону.

У Tucker 48 продумана аеродинаміка Фото: Mecum

Автомобілі Tucker 1948 року зараз нечувано дорогі, адже їх випустили лише 50. Американський конструктор Престон Такер хотів створити найкращий автомобіль у світі, однак фінансові проблеми та підступи конкурентів не дали змоги довести інноваційну модель до пуття й налагодити її повномасштабне виробництво.

Випущено лише 50 Tucker 48 Фото: Mecum

Для свого часу Tucker 48 був справді інноваційним — його рекламували як "авто завтрашнього дня". У нього обтічний кузов, а центральна фара адаптивна — повертається разом із колесами.

Tucker 48 отримав м'яку передню панель і травмобезпечне скло. До того ж це одне з перших у світі авто з протиугінною системою — на стоянкове гальмо встановили спеціальний замок.

Авто отримало м'яку передню панель і травмобезпечне скло Фото: Mecum

Задньомоторний Tucker 48 оснащений 5,5-літровою опозитною шісткою на 166 к. с. від гелікоптера та 4-ступінчастою напівавтоматичною КПП. Він здатний розігнатися до 100 км/год. за 10 с. і розвинути 193 км/год.

У Tucker 1948 року незалежна підвіска всіх коліс, до того ж без пружин. Також він став одним із перших у світі авто з дисковими гальмами.

Tucker оснастили опозитним вертолітним двигуном Фото: Mecum

Саме цей Tucker 48 протягом 18 років зберігався в каліфорнійського дилера, а потім кілька разів змінював власників. Автомобіль пройшов реставрацію, збережена й оригінальна документація на машину.

Раніше Фокус повідомляв, що на аукціон виставили ексклюзивний Lamborghini Дональда Трампа.

Також ми писали, що з молотка пішов тюнінгований BMW Майкла Джордана.