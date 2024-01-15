Переосмислена легенда: в Японії виконали яскравий тюнінг Lamborghini Countach (відео)

Суперкар Lamborghini Countach допрацювали фахівці Liberty Walk. Автомобіль занижений, а також отримав виражений обвіс і величезне антикрило.

Відоме японське тюнінг-ательє Liberty Walk продовжує доопрацювання знаменитих спортивних моделей минулого. Рік тому там виконали тюнінг Ferrari F40, а тепер взялися за Lamborghini Countach. Його показали на автошоу в Токіо, а на офіційному сайті компанії з'явилася інформація про авто.

Ззаду встановлено величезне антикрило Фото: Liberty Walk

Суперкар Lamborghini Countach занижений і отримав виражений обвіс. Ззаду з'явилися величезне антикрило і дифузор. Крім того, автомобіль оснастили кованими дисками Rohana Forged з широкими шинами Toyo — для їх встановлення знадобилися розширювачі колісних арок.

Суперкар серйозно занижений Фото: Liberty Walk

Салон Lamborghini Countach не показали, але на фото видно, що всередині з'явилися ковшоподібні спортивні сидіння з чотирьохточковими ременями безпеки.

У Liberty Walk виконали тюнінг Lamborghini Countach 25th Anniversary. Такий суперкар був випущений у 1988 році до 25-річчя італійської марки.

Lamborghini Countach оснащений 5,2-літровим 455-сильним V12 і 5-ступінчастою механічною КПП. Він здатний розігнатися до 100 км/год за 4,7 с і розвинути 295 км/год.

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