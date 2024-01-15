Volkswagen припинить випуск своєї найоригінальнішої моделі: відома причина

Volkswagen T-Roc Cabriolet — найпопулярніший кабріолет у Європі наразі. Проте, його виробництво незабаром припинять.

Volkswagen відмовляється від нестандартної моделі T-Roc Cabriolet. Про це на виставці CES 2024 повідомив член ради директорів Volkswagen Кай Грюнітц виданню Automotive News Europe.

Кросовер-кабріолет Volkswagen T-Roc Cabriolet залишиться на конвеєрі ще приблизно на рік (до кінця свого життєвого циклу), однак наступне його покоління не планується. Новий Volkswagen T-Roc другої генерації з'явиться у 2025 році і буде доступний виключно з металевим дахом.

Оригінальний кросовер оснащений м'яким складним дахом Фото: Volkswagen

Основною причиною відмови від моделі є низький попит на неї. Коли Volkswagen T-Roc Cabriolet з'явився у 2019 році, то планували випускати по 20 000 авто на рік. Однак у реальності продажі виявилися істотно нижчими: так у січні-липні 2023 року купили 8743 авто.

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Парадокс, але при цьому модель стала найпопулярнішим кабріолетом у Європі, обігнавши Mazda MX-5. Втім, цей факт не вплинув на рішення керівництва Volkswagen. До слова, раніше припинили випуск аналогічних моделей Nissan Murano CrossCabriolet і Range Rover Evoque Convertible.

Модель є найпопулярнішим кабріолетом у Європі Фото: Volkswagen

Нагадаємо, що кросовер Volkswagen T-Roc Cabriolet оснащений тканинним дахом, який складається за допомогою електроприводу за 30 секунд. Модель комплектують бензиновими турбодвигунами об'ємом 1,0 л (115 к. с.) і 1,5 л (150 к. с.).

До слова, нещодавно свій позашляховий кабріолет представила Toyota, причому він створений на базі найдорожчого кросовера японської марки.

Також Фокус писав, що Volkswagen готує доступний електромобіль за 20 000 євро.