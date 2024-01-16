Брутальний дизайн і багате оснащення: Hyundai презентували кросовер за $13 500 (фото)
Новий Hyundai Creta став виразнішим на вигляд і сучаснішим всередині. Кросоверу розширили комплектацію і додали топовий 160-сильний турбомотор.
Компактний бюджетний кросовер Hyundai Creta пройшов ґрунтовну модернізацію. Модель офіційно презентували в Індії і вона виходить на ринок за ціною від 13 500 до 24 000 доларів. Подробиці новинки розкрили на сайті південнокорейського автовиробника.
Новий Hyundai Creta став брутальнішим на вигляд і тепер нагадує старших братів Tucson і Palisade. Кросовер отримав величезну прямокутну решітку радіатора, а його довгасті діодні фари з'єднані діодною смугою. Ліхтарі розтягнуті на всю ширину кузова.
Салон Hyundai Creta 2024 зазнав ще більш кардинальних змін. Кросовер отримав нові кермо, перемикачі клімату та передню панель із двома 10,25-дюймовими дисплеями. У задніх сидінь регулюються спинки, а об'єм багажника авто становить 433 л.
Крім того, розширено комплектацію Hyundai Creta 2024. У базовій версії тепер 6 подушок безпеки, а топовий варіант отримав двозонний клімат-контроль, камери кругового огляду, акустику Bose, електропривод водійського крісла, вентиляцію сидінь. Також передбачені адаптивний круїз-контроль, системи автоматичного гальмування і утримання в смузі.
Кросовер Hyundai Creta отримав новий 1,5-літровий турбомотор на 160 к. с. У лінійці залишилися атмосферна 115-сильна атмосферна версія цього двигуна і 1,5-літровий турбодизель потужністю 116 к. с. Різні варіанти моделі оснащують 6-ступінчастими механічною та автоматичною КПП, а також 7-ступінчастим роботом і варіатором.
Раніше Фокус розповідав про новий бюджетний електрокросовер від General Motors за $14 000.
Також ми писали про найшвидший кросовер у світі.