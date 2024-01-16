Нездійснений конкурент "Ниви": опубліковано зображення секретного позашляховика Volvo 70-х

Недорогий позашляховик Volvo розробляли для країн, що розвиваються. Компактна модель виконана у фірмовому кутастому стилі шведської марки.

У Volvo працювали над позашляховими моделями задовго до появи у 2003 році першого кросовера XC90. Шведський виробник проектував авто підвищеної прохідності ще в 70-х. Тепер на сайті Volvo вирішили розсекретити зображення моделі.

Модель так і не стала серійною Фото: Volvo

Компактний позашляховик Volvo створювали для країн, що розвиваються. Недорога тридверна модель мала стати якіснішим скандинавським аналогом "Ниви", проте з невідомих причин так і не стала серійною.

Дизайн Volvo розробив Гуннар Фальк. Він виконаний у традиційному кутастому стилі шведської марки тих років. У авто довгий капот, короткі звіси кузова й оригінальне розділене бічне скло. Збережена й фірмова перекреслена решітка радіатора.

Також звертають на себе увагу дуже великий кліренс, позашляхові шини та захисний пластиковий обвіс у нижній частині кузова. До дверей багажника кріпиться запасне колесо.

В авто короткі звіси кузова та високий кліренс Фото: Volvo

Характеристики Volvo не розкрили. Вочевидь повнопривідний позашляховик планували комплектувати бензиновими двигунами, адже дизельні Volvo стали популярними лише у 80-х.

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