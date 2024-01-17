Новий семимісний Volkswagen Tiguan розсекретили до прем'єри (фото)

Семимісний варіант Volkswagen Tiguan зберіг знайомий дизайн, але став на 11 см довшим. Кросовер дебютує з 2,0-літровими турбомоторами, але очікуються і гібридні версії.

У лінійці Volkswagen Tiguan третього покоління залишиться подовжена семимісна модифікація. Її мають презентувати в першій половині нинішнього року, а поки що на сайті Carscoops з'явилися шпигунські її фото.

Семимісний кросовер Volkswagen Tiguan показали в Китаї. Там він отримав позначення L Pro, хоча не виключено, що в окремих країнах він збереже назву Allspace.

Кросовер дебютує з 2,0-літровими турбомоторами Фото: carscoops.com

Візуально новий Volkswagen Tiguan L Pro не відрізняється від п'ятимісного варіанта. У нього розкосі фари, розширені крила і широка решітка радіатора, а ліхтарі з'єднані діодною смугою. Версія з пакетом R-Line має агресивніший вигляд. Кросовер на 11 см довший за стандартний VW Tiguan 2024.

Розміри Volkswagen Tiguan L Pro:

довжина — 4735 мм;

ширина — 1859 мм;

висота — 1682 мм;

колісна база — 2791 мм;

маса — 1790 кг.

Версія R Line відрізняється виразнішим дизайном Фото: carscoops.com

Салон Volkswagen Tiguan L Pro не показали, але очікується, що його оформлення не зміниться порівняно з п'ятимісною моделлю. Зате стало відомо, що кросовер на китайському ринку отримає 2,0-літрові турбомотори на 186 і 220 к.с., хоча в інших країнах палітра версій буде ширшою — очікуються також 2,0-літрові турбодизелі та плагін-гібриди.

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