BYD випустить недорогого конкурента Tesla Model Y і Volkswagen ID.5 (фото)

Новий BYD Sea Lion — недорогий електричний купе-кросовер завдовжки 4,8 м. Модель запропонують у версіях потужністю від 231 до 530 сил.

Опубліковано фото нового BYD Sea Lion. Електричний кросовер надійде у виробництво з весни і коштуватиме від 200 000 до 260 000 юанів ($28 150 — 36 600). Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Електромобіль BYD Sea Lion стане доступнішою альтернативою Tesla Model Y і Volkswagen ID.5. Як і суперники, він вирізняється купеподібним силуетом із вигнутим дахом і злегка загостреною задньою частиною. Передня частина з вираженим "носом" і стрілоподібними фарами виконана в традиційному стилі BYD.

На вибір запропонують версії потужністю від 231 до 530 сил Фото: CarNewsChina

На вибір запропоновано колісні диски діаметром 19 і 20 дюймів. Китайський кросовер дещо більший за конкурентів.

Розміри BYD Sea Lion:

довжина — 4830 мм;

ширина — 1925 мм;

висота — 1620 мм;

колісна база — 2930 мм;

маса — 2155 кг.

Салон BYD Sea Lion не показали, також тримають у секреті ємність батареї і запас ходу. Зате відомо, що електрокросовер запропонують у задньопривідних версіях на 231 і 313 к. с., а також у повнопривідному 530-сильному варіанті. У початковій модифікації максимальна швидкість обмежена на 210 км/год, в інших — на 225 км/год.

До слова, раніше було розсекречено і флагманський електромобіль BYD потужністю понад 1000 сил.

Також Фокус повідомляв, що BYD обігнав Tesla і став світовим лідером з випуску електрокарів.