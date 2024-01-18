Шведський Corvette: виявлено дуже рідкісний і маловідомий спорткар Volvo 50-х (фото)
Випущено лише 68 кабріолетів Volvo Sport P1900 з пластиковим кузовом. Обтічний спорткар оснащений скромним 70-сильним двигуном.
У Бельгії виставили на продаж рідкісний Volvo Sport P1900 1957 року. За спорткар планують виручити понад 120 000 доларів — як за найдорожчий варіант кросовера Volvo XC90. Про маловідому модель розповіли на сайті Car and Classic.
Кабріолет Volvo Sport P1900 став першою спробою шведської марки створити спортивне авто. Натхненням для нього став Chevrolet Corvette першого покоління — президент Volvo Ассар Габріельсон побачив американський спорткар і вирішив створити його аналог.
Як і Corvette, Volvo P1900 отримав склопластиковий кузов, причому створила його американська фірма Glasspar. Кузови будували в США і переправляли морем на складальне підприємство до Швеції.
Втім, за характеристиками авто програвало Corvette. Компактний двомісний кабріолет Volvo Sport P1900 оснастили скромним 1,4-літровим двигуном на 70 к.с., адже у шведського виробника просто не було потужніших моторів на той момент. Максимальна швидкість становила лише 153 км/год.
Слабкі характеристики, висока ціна та ненадійність авто призвели до того, що Volvo P1900 не користувався попитом. Випустили всього 68 авто, і зараз вони цінуються колекціонерами.
Набагато успішнішим виявився наступник P1900 — елегантне купе Volvo P1800. Авто вийшло швидшим і набагато надійнішим. До слова, нещодавно на продаж виставили Volvo P1800 короля Швеції.
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