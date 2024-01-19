Новий Volkswagen Golf 2024 повністю розсекречений до прем'єри (фото)
Новий Volkswagen Golf зміниться зовні та всередині, а його мультимедійну систему поповнить ChatGPT. Гібридна версія хетчбека стане потужнішою.
Опубліковано фото нового Volkswagen Golf. Оновлену модель С-класу презентують 24 січня, але її дизайн уже перестав бути секретом. Про це повідомляє сайт Car Expert.
На фото потрапила практично вся лінійка Volkswagen Golf 2024, що охоплює хетчбек і універсал, а також заряджені версії GTI і GTE. Дизайн не надто змінився — замінено решітку радіатора, бампери, фари і ліхтарі.
Салон Volkswagen Golf 2024 раніше вже показали на офіційних фото. Автомобіль отримав нову мультимедійну систему з 12,9-дюймовим тачскріном і вбудованим "помічником" ChatGPT. Також замінено перемикачі клімат-контролю.
Також стало відомо, що гібрид Volkswagen Golf GTE, який підзаряджається, отримав нову 272-сильну установку з 1,5-літровою турбочетвіркою і запасом ходу 80 км на електротязі.
У лінійці залишаться бензинові турбомотори об'ємом 1,0, 1,5 і 2,0 л, а також дволітрові турбодизелі. Деякі двигуни стануть потужнішими. Це буде останній VW Golf із двигунами внутрішнього згоряння, адже у 2027 або 2028 році хетчбек стане електрокаром.
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