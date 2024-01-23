Ексклюзив за $1,36 мільйона: найдорожчий BMW виріс у ціні в півтора раза за рік (фото)

Випущено тільки 50 купе BMW 3.0 CSL. Лімітований спорткар оснащений 560-сильною турбошісткою і здатний розвинути 306 км/год.

У Гамбурзі виставили на продаж рідкісний BMW 3.0 CSL 2023 року. Лімітований спорткар оцінили в 1,36 мільйона доларів. Про це повідомляється на сайті Luxury Cars Hamburg.

Дизайн BMW 3.0 CSL виконаний у дусі однойменної моделі 1972 року

Примітно, що новий BMW 3.0 CSL коштував 820 000 доларів. Тобто, найдорожчий BMW сучасності за рік подорожчав у півтора раза. Пробіг авто становить лише 25 км.

Настільки висока ціна зумовлена рідкістю авто — зібрали тільки 50 купе BMW 3.0 CSL. Спорткар випустили до 50-річчя однойменної моделі 1972 року.

Салон оздоблений карбоном і алькантарою

В основі авто лежить BMW M4 CSL, проте його дизайн суттєво змінено: крила розширено, решітку радіатора збільшено, а ззаду з'явилося велике антикрило.

Салон залишився колишнім, але встановлено ковшоподібні сидіння з карбоновим каркасом. В оздобленні використана алькантара.

Спорткар отримав ковшоподібні сидіння

Новий BMW 3.0 CSL оснащений трилітровою 560-сильною турбошісткою і 6-ступінчастою механічною КПП. Він здатний розігнатися до 100 км/год за 3,5 с і розвинути 306 км/год.

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