Електрокари — у лідерах: названо найпопулярніші вживані авто зі США в Україні (фото)

Уживані авто зі США займають 13,3% вторинного ринку в Україні. Найпопулярнішими моделями є електромобілі Tesla.

За 2023 рік першу реєстрацію в Україні пройшли 214,4 тис. авто з пробігом, і 28,6 тис. із них було привезено зі США. Таку статистику наводить асоціація "Укравтопром".

Найпопулярніше авто зі США в Україні — Tesla Model 3 Фото: Tesla

Частка вживаних авто зі США на вторинному ринку становить 13,3%. Попит на них за останні роки впав, оскільки під час війни ускладнено логістику — машини доводиться ввозити через порти Румунії, Польщі або країн Балтії, а звідти вже транспортувати в Україну. Утім, у другому півріччі все ж відзначається збільшення імпорту старих машин з-за океану.

Найбільше (47%) авто зі США — бензинові, а третина — електромобілі. Частка дизельних і гібридних машин однакова — по 7%. Ще 6% — це автомобілі з ГБО.

Разом з тим, найпопулярніші моделі авто зі США в Україні — електрокари Tesla. Лідирують седан Tesla Model 3 і кросовер Model Y.

Tesla Model Y — друга за популярністю модель авто з Америки Фото: Tesla

ТОП-5 найпопулярніших вживаних авто зі США в Україні за 2023 рік:

Tesla Model 3 — 3187 шт. Tesla Model Y — 1807 шт. Ford Escape — 1729 шт. Jeep Cherokee — 1614 шт. Volkswagen Passat — 1573 шт.

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