Розкішне американське авто 70-х майже 40 років простояло покинутим у гаражі (фото)

Buick Electra — розкішний 5,8-метровий седан із величезним 7,5-літровим V8 під капотом. Модель 1973 року оснащена кондиціонером, круїз-контролем і автоматичною КПП.

У США виявлено покинутий Buick Electra 1973 року. Повнорозмірний седан преміум-класу простояв у гаражі 39 років. Про це повідомляє сайт Autoevolution.

Цей Buick Electra 225 поставили в гараж у 1985 році і відтоді він не виїжджав на дороги. До цього автомобіль експлуатували мало, тому його пробіг становить лише 40 тис. км.

Розкішний седан непогано зберігся Фото: autoevolution.com

Розкішний седан доволі непогано зберігся. Його кузов не іржавий і хромовані деталі мають гарний вигляд. Салон Buick Electra 225 у кращому стані, ніж кузов — рідне оздоблення не потріскалося і лише потребує чищення. Двигун заводиться, але автомобілю потрібно замінити бензобак.

Салон оздоблений шкірою і деревом Фото: autoevolution.com

Buick Electra — велика преміальна модель, яку випускали з 1959 по 1990 роки. Саме цей 5,8-метровий седан належить до четвертого покоління, яке виробляли в 1971-1976 роках.

Buick Electra 225 вельми багато оснащений для свого часу — є центральний замок, кондиціонер, магнітола і круїз-контроль. В оздобленні використані шкіра і дерево.

Під капотом встановлено 7,5-літровий V8 Фото: autoevolution.com

Під капотом встановлено величезний 7,5-літровий V8. Жорсткі еко-норми 1973 року змусили знизити його потужність, але вона все одно чимала — 250 к. с. З 3-ступінчастою автоматичною КПП розгін до 100 км/год займає 10,1 с, а максимальна швидкість становить 195 км/год.

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