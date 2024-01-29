Новий Ford Mustang 2024 подорожчав у 5 разів за 15 хвилин (фото)
Ford Mustang Dark Horse — заряджена версія купе з 500-сильним V8. Спорткару допрацювали ходову, поліпшили аеродинаміку і встановили збільшені гальма.
У США на аукціоні Barrett-Jackson продали Ford Mustang 2024 модельного року в зарядженому виконанні Dark Horse. За нього віддали 300 000 доларів. Про це повідомляє сайт аукціонного дому.
Новий Ford Mustang Dark Horse коштує від 59 485 доларів, тобто за 15 хвилин торгів він подорожчав у 5 разів. Річ у тім, що з молотка пішов найперший випущений екземпляр моделі. Виручені кошти відправлять на благодійність — у фонд боротьби з дитячим діабетом.
Ford Mustang Dark Horse — спортивна версія купе з 5,0-літровим V8 потужністю 500 к. с. Перший екземпляр моделі отримав 6-ступінчасту механічну КПП, але купе також запропоновано і з 10-ступінчастим автоматом.
Інженери Ford поліпшили охолодження двигуна і трансмісії, а також встановили спортивний вихлоп і диференціал, що самоблокується. Також передбачені адаптивні амортизатори та збільшені гальма Brembo.
Від стандартного Ford Mustang 2024 варіант Dark Horse візуально відрізняється обвісом, заднім антикрилом і 19-дюймовими дисками. Крім того, фари тоновані, а на кузові з'явився чорний декор. У салоні встановлено спортивне кермо і сидіння Recaro.
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