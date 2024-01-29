Покинутий ексклюзив: рідкісний 750-сильний суперкар роками припадає пилом на паркінгу (фото)

Випущено лише 150 суперкарів Gumpert Apollo всіх версій. Саме цей 750-сильний автомобіль здатний розвинути 360 км/год і новим коштував 500 000 доларів.

У Дубаї виявили покинутий Gumpert Apollo. Раритетний німецький суперкар стоїть на паркінгу вже не один рік. Його знімки опублікували на сторінці supercar.fails в Instagram.

Про те, що автомобіль занедбаний, свідчить товстий шар пилу. Стан Gumpert Apollo доволі непоганий. Наразі невідомо, чому дорога модель виявилася нікому не потрібною.

Суперкар оснащений 750-сильним V8 від Audi

Суперкар Gumpert Apollo — справжня рідкість. Загалом з 2005 до 2012 року зібрали лише 150 таких купе. Модель пропонували в гоночних і дорожніх версіях і оснащували турбованим 4,2-літровим V8 Audi потужністю 650-800 к. с. Її кузов виконаний з карбону, а двері піднімаються вгору.

Саме цей автомобіль — 750-сильний Gumpert Apollo S: такі суперкари випускали в 2010-2011 роках і продавали за 500 000 доларів. Від стандартного купе він відрізняється величезним антикрилом.

Ззаду встановлено величезне антикрило

Gumpert Apollo S важить лише 1200 кг. З 6-ступінчастою роботизованою КПП він здатний розігнатися до 100 км/год за 3 с і розвинути 360 км/год.

До речі, для ОАЕ покинуті суперкари — не рідкість. Наприклад, нещодавно просто в пустелі знайшли нічийний Lamborghini Countach.

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