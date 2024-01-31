Ford представив конкурента Renault Kangoo з гібридною установкою і повним приводом (фото)

Ford Transit Connect змінився зовні та став сучаснішим всередині. Лінійку моделі поповнили плагін-гібрид і повнопривідна модифікація.

Презентовано новий Ford Transit Connect 2024. Комерційна модель пройшла модернізацію і надійде в продаж з весни. Її деталі розкрили на офіційному сайті Ford.

Лінійку моделі поповнив плагін-гібрид Фото: Ford

Новий Ford Transit Connect впізнається за зміненими фарами та решіткою радіатора. У салоні встановлено віртуальний щиток приладів і великий 10-дюймовий тачскрін.

Як і раніше, Ford Transit Connect доступний у двомісній, п'ятимісній і семимісній версіях, а також двох варіантах за довжиною. Об'єм його вантажного відсіку становить від 3,1 до 3,7 кубометрів (залежно від модифікації), а вантажопідйомність — 820 кг. Задні сидіння можна відкинути вперед.

На передній панелі встановлено два дисплеї Фото: Ford

Базове оснащення включає систему автоматичного гальмування, а серед опцій є бездротова зарядка смартфонів, підігрів сидінь і керма, камера і контроль "сліпих" зон.

Задні сидіння відкидаються вперед Фото: Ford

Конкурент Renault Kangoo і Citroen Berlingo доступний з 2,0-літровими турбодизелями на 102 і 122 к.с., причому в останньому випадку передбачено повний привід. Можна обрати механічну КПП або робот із двома зчепленнями.

Обсяг вантажного відсіку становить від 3,1 до 3,7 кубометрів Фото: Ford

Також запропоновано 150-сильний гібрид Ford Transit Connect з 1,5-літровим бензиновим турбодвигуном і електромотором. Він здатний проїхати до 110 км на електротязі.

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