Популярний електромобіль Volkswagen збираються зняти з виробництва: названо причину

Електромобіль Volkswagen ID.3 планують припинити випускати через кілька років. Всьому виною — новий Volkswagen Golf 9.

Volkswagen може відмовитися від моделі ID.3. Друге покоління електричного хетчбека поки що під великим питанням. Про це стало відомо журналістам Top Gear.

Член ради директорів Volkswagen Кай Грюнітц підтвердив, що майбутнє Volkswagen ID.3 поки що достеменно не визначено. Його цілком можуть зняти з виробництва до 2028 року.

Електрокар можуть зняти з виробництва до 2028 року Фото: Volkswagen

Причина відмови від моделі — новий Volkswagen Golf 9. Він з'явиться саме у 2028 році і стане електромобілем.

Хоча новий VW Golf буде дещо компактнішим за ID.3, дві моделі конкуруватимуть між собою. Тож поки що у Volkswagen спостерігають за тенденціями на ринку електрокарів і пізніше визначать, чи є там місце для ID.3.

Розробці Volkswagen Golf 9 приділяється величезна увага — це буде знакова модель для марки. Вона буде побудована на повністю новій модульній платформі SSP і має бути дешевшою, ніж нинішній VW ID.3.

Виготовлено понад 200 000 Volkswagen ID.3 Фото: Volkswagen

За словами Кая Грюнітца, новий Volkswagen Golf збереже знайомий дизайн. У лінійці залишаться спортивні версії GTI і R.

Електромобіль Volkswagen ID.3 надійшов у продаж з 2019 року. Уже випущено понад 200 000 хетчбеків. Нещодавно модель пройшла оновлення. Її пропонують у версіях потужністю 150-204 к. с. із запасом ходу до 550 км.

Раніше стало відомо, що Volkswagen припинить випуск своєї найоригінальнішої моделі.

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