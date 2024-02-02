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В Україні змінять систему автострахування: що потрібно знати водіям
Страхове законодавство в Україні приведуть у відповідність до норм ЄС. Очікується збільшення сум страхових виплат, але й поліси можуть подорожчати внаслідок впровадження вільного ціноутворення.
Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики схвалив до другого читання законопроєкт №8300, який має дати старт реформі автострахування. Про це написав у Telegram його голова Данило Гетманцев.
За його словами, законопроєкт покликаний вирішити такі проблеми в системі ОСЦПВ:
- недосконалі процедури розрахунку та здійснення страхових виплат;
- низький ліміт відповідальності страховиків;
- державне регулювання ціноутворення;
- недостатня ефективність системи управління Моторного (транспортного) страхового бюро та обмежена роль держави в його контролі.
Основні новації законопроєкту №8300 про автострахування:
- вільне ціноутворення полісів ОСЦПВ;
- поступове підвищення сум страхових виплат до рівня країн Євросоюзу;
- гарантійні виплати потерпілим замість страховиків-банкрутів здійснюються за 60 днів (зараз цей процес розтягується на роки);
- більш активне використання "європротоколу" при оформленні ДТП;
- впровадження прямого врегулювання всіх ДТП без потерпілих — це дасть можливість потерпілому звертатися по виплату до свого страховика, навіть якщо винуватець ДТП не оформив поліса ОСЦПВ;
- змінюється порядок розрахунку страхової виплати — без урахування зносу авто;
- страхове покриття за полісом ОСЦПВ пошириться і на пасажирів транспортного засобу, що став винуватцем ДТП;
- термін розгляду заяв про здійснення страхових виплат скорочується з 90 до 60 днів з дня подання.
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