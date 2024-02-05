Недороге британське авто для міста за 15 000 євро показали до презентації (відео)

Новий MG3 2024 стане виразнішим на вигляд і сучаснішим усередині. Компактний хетчбек запропонують у бензиновій і гібридній модифікаціях.

Опубліковано офіційні тизери MG3 третього покоління. Компактний міський хетчбек В-класу презентують на автошоу в Женеві 26 лютого, а поки що на Youtube-каналі автовиробника з'явилися відео з ним.

Хетчбек раніше розсекретили на шпигунських фото Фото: cochespias.net

На відео можна розгледіти дизайн MG3, хоча раніше він уже був розсекречений на шпигунських зображеннях. Хетчбек став виразнішим на вигляд: у нього широка решітка радіатора, розкосі діодні фари, рельєфні боковини і капот. Заднє скло прикрите спойлером.

У салоні встановлено два дисплеї Фото: MG

Салон MG3 2024 набагато сучасніший, ніж у попередника. На передній панелі встановлено два дисплеї, привертає до себе увагу і круглий джойстик автоматичної КПП. Також стало відомо, що в автомобіля буде багата комплектація з безпеки.

Новий MG3 2024 продаватимуть у Європі та Австралії, і він стане недорогою альтернативою Peugeot 208, Renault Clio і Skoda Fabia. Бензинова версія коштуватиме приблизно від 15 000 євро, а гібрид з 1,5-літровою четвіркою та електромотором — менше 20 000 євро.

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