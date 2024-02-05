Студенти відродили рідкісний і незвичайний французький спорткар 70-х (фото, відео)

Спорткар Hommage 550 створений групою французьких студентів всього за 4 місяці. Автомобіль є наступником тримісного купе Matra Bagheera 1973 року.

У Франції презентували нове спортивне купе Hommage 550. Автомобіль є сучасною версією оригінального Matra Bagheera 1973 року. Про нього розповіли на сайті L'Argus.

Авто створено за мотивами Matra Bagheera 1973 року Фото: largus.fr

Hommage 550 — це не робота відомого дизайнера, а студентський проект, розроблений у технічному університеті Бельфор-Монбельяра. 16 студентів працювали над авто чотири місяці і витратили на нього 40 000 євро. Своє творіння вони присвятили 50-річчю Matra Bagheera.

Спорткар побудували 16 французьких студентів Фото: largus.fr

Спорткар Hommage 550 вийшов дуже схожим на свого знаменитого предка. У нього такий самий силует із довгим капотом і великим кутом нахилу задніх стійок даху, а боковини прикрашені характерними виштамповками.

Сучасне авто крупніше — сягає 4,2 м завдовжки, 1,9 м завширшки та 1,24 м заввишки. Кузов виготовлений із композитних матеріалів, тож маса становить лише 970 кг. Hommage 550 оснастили 20-дюймовими дисками.

Як і Matra Bagheera, спорткар є тримісним. Hommage 550 отримав 1,6-літрову турбочетвірку Peugeot потужністю 220 к. с. У парі з нею працює 6-ступінчаста механічна КПП.

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