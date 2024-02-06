Ціна $21 000 і витрата 5,2 л на 100 км: Chery готують доступний сімейний кросовер (фото)

Новий Chery Fulwin T9 — 4,8-метровий сімейний кросовер із гібридною установкою. Він витрачає 5,2 л на 100 км і здатний проїхати 100 км на електротязі.

У гібридній лінійці Chery Fulwin з'явиться нова флагманська модель T9. Кросовер надійде в продаж з кінця квітня за ціною від 150 000 до 170 000 юанів ($21 000 — 23 700). Про це повідомляється на сайті CarNewsChina.

В основі моделі лежить флагманський кросовер Chery Tiggo 9. Головна відмінність Fulwin T9 — плагін-гібридна силова установка на 224 к. с. і 390 Н∙м, що складається з 1,5-літрової бензинової турбочетвірки і електромотора.

Кросовер оснащений 224-сильною гібридною установкою Фото: CarNewsChina

Китайський кросовер розганяється до сотні за 8,4 с і витрачає 5,2 л/100 км, а велика батарея ємністю 19,4 кВт∙год дає змогу проїхати до 100 км в електричному режимі. Зарядити її на 80% можна за півгодини.

Пізніше лінійку розширить 462-сильний варіант із повним приводом. Він зможе розганятися до 100 км/год за 4,9 с.

Відрізнити Fulwin T9 від Chery Tiggo 9 можна за пластиковою заглушкою на місці решітки радіатора, а також зміненими задніми стійками даху.

Розміри Chery Fulwin T9:

довжина — 4795 мм;

ширина — 1930 мм;

висота — 1741 мм;

колісна база — 2770 мм;

маса — 1898 кг.

Салон Chery Fulwin T9 ще не розсекречено, відомо лише, що кросовер запропонують у версіях на 5 і 7 місць. Китайський кросовер має отримати два дисплеї на передній панелі.

Раніше Фокус розповідав про гібридного конкурента Toyota Camry від Geely і Volvo.

Також ми писали про доступний гібридний сімейний універсал від General Motors.