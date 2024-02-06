На аукціон виставили рідкісний лімітований позашляховик Містера Біна (фото)
Land Rover Defender раніше належав Роуену Аткінсону. Британський актор обрав позашляховик у лімітованій "прощальній" версії Heritage Edition.
У Великій Британії на аукціон Iconic виставлено Land Rover Defender 2015 року. За позашляховик планують виручити чималу суму — від 65 000 до 80 000 фунтів стерлінгів ($85 000 — 100 000). Подробиці авто розкрили на сайті аукціону.
Настільки висока ціна зумовлена двома факторами. По-перше, Land Rover Defender 110 належав Роуену Аткінсону.
Виконавець ролі Містера Біна є завзятим автоколекціонером і придбав безліч рідкісних авто — від McLaren F1 до Lancia Delta Integrale. Актор дбайливо ставився до позашляховика і проїхав на ньому всього 6100 км.
По-друге, авто Містера Біна не таке вже й просте, адже належить до лімітованої серії Heritage Edition. Це прощальна версія Land Rover Defender першого покоління.
Зібрано тільки 400 п'ятидверних Land Rover Defender Heritage Edition. Від стандартної моделі авто відрізняється особливим м'ятним кольором кузова, сталевими дисками та оформленням передньої частини в ретро-стилі.
У салоні покращено оздоблення — використані шкіра та алюміній. Оснащення авто Містера Біна включає кондиціонер, фаркоп і сигналізацію.
Під капотом Land Rover Defender встановлено 2,2-літровий 122-сильний турбодизель. У парі з ним працює 6-ступінчаста механічна КПП.
До слова, нещодавно у Великій Британії виставили на продаж розкішний Range Rover королеви Єлизавети ІІ. На ньому проїхався і Барак Обама.
Також Фокус повідомляв, що рідкісний 54-річний спорткар Ніколаса Кейджа пішов з молотка за $605 000.