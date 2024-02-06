На аукціон виставили рідкісний лімітований позашляховик Містера Біна (фото)

Land Rover Defender раніше належав Роуену Аткінсону. Британський актор обрав позашляховик у лімітованій "прощальній" версії Heritage Edition.

У Великій Британії на аукціон Iconic виставлено Land Rover Defender 2015 року. За позашляховик планують виручити чималу суму — від 65 000 до 80 000 фунтів стерлінгів ($85 000 — 100 000). Подробиці авто розкрили на сайті аукціону.

Настільки висока ціна зумовлена двома факторами. По-перше, Land Rover Defender 110 належав Роуену Аткінсону.

Випущено лише 400 Land Rover Defender 110 у версії Heritage Edition Фото: Iconic Auctioneers

Виконавець ролі Містера Біна є завзятим автоколекціонером і придбав безліч рідкісних авто — від McLaren F1 до Lancia Delta Integrale. Актор дбайливо ставився до позашляховика і проїхав на ньому всього 6100 км.

По-друге, авто Містера Біна не таке вже й просте, адже належить до лімітованої серії Heritage Edition. Це прощальна версія Land Rover Defender першого покоління.

У салоні позашляховика поліпшено оздоблення Фото: Iconic Auctioneers

Зібрано тільки 400 п'ятидверних Land Rover Defender Heritage Edition. Від стандартної моделі авто відрізняється особливим м'ятним кольором кузова, сталевими дисками та оформленням передньої частини в ретро-стилі.

У салоні покращено оздоблення — використані шкіра та алюміній. Оснащення авто Містера Біна включає кондиціонер, фаркоп і сигналізацію.

Автомобіль проїхав лише 6100 км Фото: Iconic Auctioneers

Під капотом Land Rover Defender встановлено 2,2-літровий 122-сильний турбодизель. У парі з ним працює 6-ступінчаста механічна КПП.

До слова, нещодавно у Великій Британії виставили на продаж розкішний Range Rover королеви Єлизавети ІІ. На ньому проїхався і Барак Обама.

Також Фокус повідомляв, що рідкісний 54-річний спорткар Ніколаса Кейджа пішов з молотка за $605 000.