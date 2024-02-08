Мотор від RAV4 і витрата 5,1 л на 100 км: на ринок вийшов недорогий кросовер Mazda (фото)

Гібрид Mazda CX-50 HEV отримав силову установку від Toyota RAV4 потужністю понад 200 сил. Він витрачає в середньому від 5,1 л на 100 км.

Лінійку Mazda CX-50 2024 поповнила гібридна модифікація HEV. Кросовер надійшов у продаж у Китаї, а пізніше має з'явитися і в інших країнах. У Піднебесній він коштує від 195 800 до 236 800 юанів ($27 200 — 33 000). Про це повідомляється на офіційному сайті автовиробника.

Силову установку для кросовера запозичили у Toyota RAV4 Фото: Mazda

Головна відмінність Mazda CX-50 HEV — гібридна установка, запозичена у Toyota RAV4. Японські автогіганти активно співпрацюють останнім часом.

У передньопривідному варіанті 2,5-літрова бензинова четвірка на 178 сил працює разом зі 120-сильним електромотором. Сумарна віддача становить 218 к. с. У повнопривідній версії додано 54-сильний електромотор на задній осі, проте загальна потужність не набагато більша — 222 к. с.

Середня витрата пального становить 5,1 і 5,6 л/100 км, відповідно. Цікаво, що замість варіатора від RAV4 нова Mazda CX-50 HEV отримала 6-ступінчасту автоматичну КПП.

У топовій версії салон оздоблений шкірою Фото: Mazda

На вигляд і всередині кросовер Mazda CX-50 HEV нічим не відрізняється від бензинової версії. У найдорожчій версії салон оздоблений шкірою, є панорамний дах, камери кругового огляду, електропривод сидінь і дверей багажника.

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