Презентовано екстремальний італійський суперкар із 900-сильним мотором Mercedes (фото)

Суперкар Pagani Huayra R Evo важить трохи більше ніж тонну і оснащений високооборотистим V12 на 900 к. с. Максимальна швидкість авто перевищує 350 км/год.

Pagani представили новий суперкар Utopia, але продовжують випускати і його попередника Huayra. Мало того, модель отримує нові версії — такі, як екстремальний трековий Pagani Huayra R Evo. Його подробиці розкрили на сайті італійського автовиробника.

Суперкар подовжили для поліпшення аеродинаміки Фото: Pagani

Новий Pagani Huayra R Evo — нетиповий трековий суперкар, адже він є кабріолетом, а не купе. Розробники надихалися гоночними спортпрототипами та болідами Indycar.

Суперкар Pagani Huayra R Evo на 190 мм довший за стандартну модель. Це дало змогу зробити силует більш витягнутим і обтічним. Крім того, новий аеродинамічний пакет з обвісом, антикрилом і дифузором забезпечує понад тонну притискної ваги при 320 км/год.

Ззаду з'явилося антикрило Фото: Pagani

Сам автомобіль при цьому важить лише 1060 кг. У його конструкції активно використані карбон і титан. Для зниження ваги спортивні крісла в салоні є частиною силового каркаса кузова.

6,0-літровий атмосферний V12 від Mercedes-AMG після доопрацювання розвиває 900 к. с. і 770 Нм, а також може розкручуватися до 9200 об/хв. Максимальна швидкість перевищує 350 км/год, а розгін до 100 км/год займає менше 3 с.

Суперкар оснащений високооборотистим 900-сильним V12 Фото: Pagani

Новий Pagani Huayra R Evo отримав 6-ступінчасту секвентальну КПП і спортивну підвіску з адаптивними амортизаторами. Суперкар отримав карбоново-керамічні гальма і шини-сліки розміром 280/680 R19 спереду і 345/725 R20 ззаду.

Ціну Pagani Huayra R Evo не названо, але відомо, що вона перевищує 3 мільйони доларів. Суперкар випустять лімітованою серією.

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