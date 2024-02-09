Якими авто найбільше задоволені їхні власники — дослідження

У рамках дослідження опитали 330 000 автомобілістів і попросили оцінити машини за п'ятьма параметрами. Більшість власників Rivian і Mini готові знову купити авто цих марок.

У США опублікували дослідження лояльності до брендів авто. Провела його організація Consumer Repors, що займається споживчими дослідженнями. Результати з'явилися на її сайті.

Експерти Consumer Repors опитали власників 330 000 авто 29 різних брендів, випущених із 2021 по 2023 роки. Їх запитували, чи куплять вони знову модель тієї самої марки, а також просили оцінити свої автомобілі за п'ятьма параметрами: комфорт, задоволення від водіння, місткість, практичність і вартість володіння.

До рейтингу потрапили 29 брендів авто Фото: Consumer Reports

З'ясувалося, що найбільше задоволені своїми авто власники Rivian — 86% опитаних готові знову придбати авто цієї марки. На другому місці — Mini (77%), а 3-4 місця ділять BMW та Porsche (по 76%). У хвості рейтингу опинилися Nissan (55%), Volkswagen (51%) та Infiniti (43%).

Зокрема, відзначили найкращі авто за окремими параметрами. Найкомфортнішими визнали Porsche і Genesis, а найкращими в управлінні — Tesla та Rivian. За місткість відзначили Ram і Lincoln, за практичність — Genesis, а за вартість утримання — Tesla та Hyundai.

Раніше Фокус розповідав про найкращі автомобілі для водіїв-початківців.

Також ми писали про найкращі жіночі авто 2024 року.