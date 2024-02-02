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Авто

Електромобілі, кросовери та спорткари: визначено найкращі авто у світі за 2024 рік (фото)

авто року, Всесвітній автомобіль року, найкращі авто року
Фото: CarBuzz | Переможців конкурсу World Car of the Year назвуть у квітні

У фінал конкурсу World Car of the Year вийшли 10 моделей 2024 року, причому 7 з них — кросовери. Серед них є як електромобілі та гібриди, так і бензинові моделі.

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Оголошено фіналістів конкурсу World Car of the Year ("Всесвітній автомобіль року"). За перемогу поборються 10 моделей. Про це повідомляється на сайті премії.

Серед претендентів на звання авто року переважають кросовери — їх 7 із 10. У фінал вийшли як електромобілі та гібриди, так і бензинові моделі. Переможця назвуть у квітні.

Печатка BYD Fullscreen
Печатка BYD
Фото: CarNewsChina
Ford Bronco Fullscreen
Ford Bronco
Фото: Ford
Hyundai Kona Fullscreen
Hyundai Kona
Фото: Hyundai
Hyundai Santa Fe Fullscreen
Hyundai Santa Fe
Фото: Hyundai
Kia EV9 Fullscreen
Kia EV9
Фото: Kia
Mazda CX-90 Fullscreen
Mazda CX-90
Фото: Mazda
Subaru Crosstrek Fullscreen
Subaru Crosstrek
Фото: Тарас Брязгунов
Toyota Prius Fullscreen
Toyota Prius
Фото: Toyota
Volkswagen ID.7 Fullscreen
Volkswagen ID.7
Фото: Volkswagen
Volvo EX30 Fullscreen
Volvo EX30
Фото: Volvo
Печатка BYD
Ford Bronco
Hyundai Kona
Hyundai Santa Fe
Kia EV9
Mazda CX-90
Subaru Crosstrek
Toyota Prius
Volkswagen ID.7
Volvo EX30

Фіналісти конкурсу World Car of the Year:

  • BYD Seal;
  • Ford Bronco;
  • Hyundai Kona;
  • Hyundai Santa Fe;
  • Kia EV9;
  • Mazda CX-90;
  • Subaru Crosstrek;
  • Toyota Prius;
  • Volkswagen ID.7;
  • Volvo EX30.

Крім того, названо фіналістів в окремих категоріях конкурсу. За звання найкращого міського авто поборються Abarth 500e, BYD Dolphin, Lexus LBX, Suzuki Fronx і Volvo EX30.

У категорії преміальних авто у фінал вийшли BMW 5 Series, Lexus LM, а також Mercedes E-Class, CLE і EQE SUV. Серед спортивних моделей найкращими стали BMW M2 і XM, Ferrari Purosangue, Hyundai Ioniq 5 N і Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid.

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У сегменті електрокарів фіналістами стали BMW i5, Kia EV9, Mercedes EQE SUV, Volkswagen ID.7 і Volvo EX30. А на нагороду за найкращий дизайн претендують Ferrari Purosangue, Ford Bronco, Toyota Prius, Volvo EX30 і Zeekr X.

Конкурс World Car of the Year проводять з 2005 року. Найкращі авто у світі визначає журі зі 100 автожурналістів, які представляють 24 країни світу. Минулого року переможцем став Hyundai Ioniq 6.

До слова, нещодавно назвали фіналістів премії "Жіночий всесвітній автомобіль року".

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