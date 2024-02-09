Toyota представила новий економічний кросовер для міста (фото)
Toyota Corolla Cross оновлена і стала виразнішою на вигляд. Кросовер доступний у бензинових і гібридних модифікаціях.
У Таїланді презентовано нову Toyota Corolla Cross. Компактний кросовер пройшов плановий фейсліфтинг. Про це повідомляється на офіційному сайті японського виробника.
Нова Toyota Corolla Cross впізнається за зміненою передньою частиною. Кросовер отримав нову безрамкову решітку радіатора і змінені фари. На додачу, замінено ліхтарі та бампери автомобіля, а також встановлено нові двері багажника з двома спойлерами.
Салон Toyota Corolla Cross практично не зазнав змін. Хіба що дещо змінили графіку віртуальної панелі приладів та зменшили кількість кнопок на центральній панелі.
Кросовер Toyota Corolla дебютував у двох версіях з 1,8-літровою четвіркою — бензиновій 140-сильній та гібридній 122-сильній. Утім, лінійка моторів моделі ширша і залежить від ринку.
Приміром, у ЄС та Україні нова Toyota Corolla Cross пропонується у 2,0-літровій гібридній версії на 197 к.с. (з витратою 4,3 л на 100 км), а в США є і дволітровий 173-сильний бензиновий варіант. В окремих країнах кросовер можна обрати з повним приводом.
Раніше Фокус розповідав, що в Україні з'явиться новий гібридний кросовер Toyota.
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