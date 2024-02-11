Недорогий раритет: у Києві помітили маловідому "експериментальну" Toyota 2000-х (фото)

Хетчбек Toyota WiLL Cypha вирізняється нестандартним дизайном і цифровою панеллю приладів. Модель пропонували з бензиновими двигунами на 86 і 110 к. с.

У Києві сфотографували дуже рідкісну Toyota WiLL Cypha. Незвичайний хетчбек є раритетом не тільки в Україні, а й у всій Європі. Знімки автомобіля з'явилися на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Модель випускали з 2002 по 2005 рік Фото: Topcars UA

WiLL — експериментальний проєкт групи японських корпорацій. Крім Toyota, до консорціуму увійшли, наприклад, Panasonic і пивоварна компанія Asahi. Під цим брендом у 1999–2004 роках випускали найрізноманітнішу продукцію, розраховану на молодь. Її продавали тільки в Японії — у спеціальних магазинах або через інтернет.

Toyota WiLL Cypha виробляли з 2002 по 2005 рік. Компактний хетчбек В-класу відрізняється дуже незвичайним дизайном. У нього виражені крила і оригінальні довгасті вертикальні фари.

WiLL Cypha побудований на базі Toyota Yaris Фото: Topcars UA

У салоні звертають на себе увагу кругла центральна консоль і цифровий щиток приладів по центру передньої панелі. Оскільки Toyota WiLL Cypha продавали тільки в Японії, то кермо у хетчбека розташоване праворуч.

У салоні встановлено цифровий щиток приладів Фото: Toyota

В основі авто лежить Toyota Yaris першого покоління. У неї запозичили платформу і бензинові мотори об'ємом 1,3 л (86 к. с.) і 1,5 л (110 к. с.). Усі версії Toyota WiLL Cypha оснащувалися 4-ступінчастим автоматом.

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