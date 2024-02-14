Непоказний раритет із 90-х: старий Mercedes W124 продають за $300 000 (фото)

Випустили тільки 45 Mercedes W124 в зарядженому виконанні E60 AMG Limited. Спортивний седан оснащений 6,0-літровим V8 на 381 к. с. і здатний розігнатися до сотні за 5,4 с.

У США на аукціон Broad Arrow виставили Mercedes-Benz W124 1995 року. За непримітний на вигляд седан 90-х планують виручити від 250 000 до 300 000 доларів. Про це повідомляється на сайті аукціонного дому.

Річ у тім, що продається дуже рідкісний Mercedes E60 AMG Limited. Випущено тільки 45 таких заряджених седанів, і їх дуже цінують колекціонери.

На вигляд седан складно відрізнити від стандартного Mercedes W124

У 90-х продукція AMG ще не була настільки масовою. Автомобілі допрацьовували вручну, й один Mercedes E60 AMG Limited будували 18 днів.

За основу взяли седан Mercedes E500 із п'ятилітровим V8 виробництва Porsche. Об'єм двигуна збільшили до 6,0 л, а потужність зросла з 326 до 381 к. с. Із 4-ступінчастою автоматичною КПП розгін до 100 км/год займає 5,4 с, а максимальна швидкість обмежена на 250 км/год. Також доопрацьовано підвіску та гальма.

Салон Mercedes E60 оздоблений шкірою і деревом

На вигляд спортивну версію складно відрізнити від стандартного Mercedes W124. Його видають скромний обвіс і особливі 17-дюймові диски.

Салон Mercedes E60 W124 оздоблений шкірою і деревом, а ззаду встановлено два окремі сидіння. Оснащення охоплює двозонний клімат-контроль, люк, електроприводи сидінь і рульової колонки.

Седан чотиримісний

Конкретно цей Mercedes E60 AMG Limited помандрував по світу — його ставили на облік у Японії, ОАЕ та США. Седан не реставрували, але він має непоганий вигляд, хоча на кузові видно подряпини, а оздоблення салону зношене.

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