Прославлений суперкар Porsche за $10 мільйонів показав видовищний дрифт на льоду (фото)

Porsche 911 GT1 прославився як переможець 24-годинних перегонів у Ле-Мані 1998 року. Суперкар важить лише тонну і оснащений 550-сильним турбомотором.

Унікальний суперкар Porsche 911 GT1 1998 року оригінально продемонстрував свої можливості. Дороге авто вартістю близько 10 мільйонів доларів викотили на лід для зимового дрифту. Про це повідомляється на сайті німецького автовиробника.

Суперкар коштує близько 10 мільйонів доларів Фото: Porsche

Демонстраційні заїзди провели на американському гірськолижному курорті Аспен. Там облаштували спеціальну трасу для зимового дрифту.

За кермо Porsche 911 GT1 сів відомий французький гонщик Стефан Ортеллі. Автомобіль йому добре знайомий, адже за кермом цього суперкара він у 1998 році виграв знамениті 24-годинні перегони в Ле-Мані.

Стефан Ортеллі виграв 24-годинні перегони в Ле-Мане на Porsche 911 GT1 Фото: Porsche

Саме цією перемогою пояснюється висока ціна Porsche 911 GT1. Утім, у Porsche все ж таки ризикнули виїхати на лід для дрифту, але допрацювали авто. Йому збільшили кліренс, встановили зимові шини та передпусковий обігрівач двигуна.

Porsche 911 GT1 отримав зимову гуму та передпусковий обігрівач двигуна Фото: Porsche

Впоратися з Porsche 911 GT1 на льоду було непросто. Карбоновий суперкар важить лише 1000 кг і оснащений 3,2-літровою турбошісткою на 550 к. с. До того ж, у нього занадто гостре кермо. Проте Стефан Ортеллі впорався з авто і порівняв зимовий дрифт на Porsche з балетом.

Раніше Фокус повідомляв, що у США розбили рідкісний суперкар Porsche 918 Spyder за $2 мільйони.

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