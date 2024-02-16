Темпераментний флагман: тест-драйв кросовера Mazda CX-90

Нова Mazda CX-90 змінила модель CX-9 на вершині лінійки японського бренду. Фокус дізнався, чим кросовер кращий за попередника і визначив, чи можна вважати модель преміальною.

Це найбільша і найдорожча Mazda за всю історію японської марки. У неї потужна рядна шістка під капотом, розкішний салон і багате оснащення, що дає змогу змагатися з преміальними моделями. На тесті Фокуса — нова Mazda CX-90.

Mazda CX-90 виглядає солідніше, ніж інші моделі марки Фото: Тарас Брязгунов

Солідний і стриманий — дизайн Mazda CX-90

Кросовер Mazda CX-90 став другою (після CX-60) моделлю в преміальному сімействі японської марки. Обидві моделі побудовані на новітній задньопривідній платформі з поздовжнім розташуванням двигуна. Автомобіль прийшов на зміну Mazda CX-9, але дещо більший за попередника.

Розміри Mazda CX-90 2024:

довжина — 5120 мм;

ширина — 1994 мм;

висота — 1745 мм;

колісна база — 3120 мм.

Заднє скло прикрите спойлером Фото: Тарас Брязгунов

CX-90 зберігає характерні риси стилю Mazda, але має серйозніший і солідніший вигляд, як і личить флагману. Зокрема, фірмова решітка радіатора тут набагато ширша. Компактні фари доповнені тоненькими ходовими вогнями.

Довгий капот і короткий передній звис видають задньопривідне компонування Mazda CX-90. Висока віконна лінія та великий кут нахилу задніх стійок додають профілю стрімкості, а 21-дюймові диски та хромований декор на порогах бамперах і віконних рамках роблять авто стрімкішим на вигляд. Заднє скло прикрите спойлером, а довгасті ліхтарі візуально розширюють "корму".

Преміум по-японськи — салон Mazda CX-90

Інтер'єр Mazda CX-9 був дуже непоганий, але у її наступника оздоблення помітно краще — одразу видно, що японський виробник націлився на преміумклас.

В оздобленні салону використана шкіра Nappa з контрастною прострочкою Фото: Тарас Брязгунов

Салон Mazda CX-90 обшитий дорогою шкірою Nappa з контрастною прострочкою. Розбавляють її численні сріблясті вставки, хоча центральна консоль все ж оброблена пластиком "під алюміній".

Передня частина салону практично повністю ідентична молодшій Mazda CX-60. У CX-90 такі самі передня панель, кермо з напливами на ободі та важіль КПП з дещо незвичним алгоритмом перемикання.

Віртуальна панель приладів налаштовується — можна змінити її вигляд і вивести на екран потрібну інформацію. До того ж, її колір змінюється, залежно від обраного режиму їзди — наприклад, у Sport стає червоним. Інформація проектується на лобове скло.

Mazda CX-90 отримала віртуальну панель приладів Фото: Тарас Брязгунов Графіку дисплея можна змінювати Фото: Тарас Брязгунов

12,3-дюймовий тачскрін розмістили високо, що дає змогу менше відводити очі від дороги. Для навігації в мультимедійній системі передбачені кнопки і круглий джойстик. Меню звичне для Mazda — просте і зрозуміле. Звісно, передбачені бездротові Apple CarPlay і Android Auto.

Перемикачів клімат-контролю доволі багато і вони дрібнуваті. А ось блок аудіо винесено на центральну консоль, що типово для Mazda.

У Mazda CX-90 2024 підстаканники і роз'єми USB-C передбачені на всіх трьох рядах сидінь, а ось відділень для дрібної поклажі хотілося б більше — модель все ж сімейна. Є ніша для смартфона з бездротовою зарядкою і доволі містка шухляда для рукавичок, а ось бокс у підлокітнику надто вже дрібний. До того ж там розташовані порти USB-C, тому якщо телефон не підтримує бездротову зарядку, то його доводиться або ховати в боксі, або ж тягнути дріт центральною консоллю.

Скринька для рукавичок Mazda CX-90 доволі велика Для навігації в меню мультимедіа передбачено джойстик Бокс у підлокітнику занадто маленький На задніх вікнах передбачено висувні шторки У пасажирів другого ряду є підігрів і окрема зона клімату На третьому ряду передбачені підстаканники та USB-порти У багажнику є повноцінна розетка

Великий і просторий

За кермом швидко знаходжу зручну позицію, адже електроприводом оснащені не тільки сидіння, а й рульова колонка. Діапазон регулювань досить широкий, і можна високо підняти крісло для кращої оглядовості. Так, габарити Mazda CX-90 чималі і до її ширини та довгого капоту потрібно звикати, але великі дзеркала та камери по колу полегшують життя водієві.

Передні крісла зручні, та й бічна підтримка у них непогана. Крім електроприводу, вони отримали підігрів і вентиляцію, обігрівається і кермо.

Передні сидіння отримали електропривод, підігрів і вентиляцію Фото: Тарас Брязгунов Задні сидіння оснащені горизонтальним регулюванням і змінним кутом нахилу спинки Фото: Тарас Брязгунов

Пересядемо на другий ряд: у конкретно цієї Mazda CX-90 він тримісний, але можна вибрати і два окремих сидіння. У будь-якому разі, передбачено горизонтальне регулювання і змінюваний кут нахилу спинки.

Місця тут у надлишку, причому особливо щедрим є простір для ніг — він набагато більший, ніж у молодшої Mazda CX-60. Запас над головою достатній, навіть попри те, що крісла розташовані помітно вище, ніж перший ряд.

До послуг задніх пасажирів — і окрема зона клімату, і підігрів, і підлокітник з підстаканниками, а ще у вікнах встановлені висувні шторки.

Третій ряд більше підійде дітям Фото: Тарас Брязгунов

А ось третій ряд у Mazda CX-90 все ж таки не найпросторіший у класі і розрахований переважно на дітей або невисоких дорослих. Зате залізти на "гальорку" нескладно, адже натисканням кнопки можна відсунути сидіння другого ряду.

До того ж, крісла дуже легко складаються, що дає змогу збільшити об'єм багажника з 257 до 608 л. Якщо ж скласти ще й другий ряд, то вийде 2025-літровий відсік з рівною підлогою, в якому можна перевозити 2,5-метрові вантажі.

Звісно, двері багажника отримали електропривод із сенсором відкриття. Також варто відзначити наявність повноцінної розетки.

З усіма сидіннями на місці залишається 257-літровий багажник У п'ятимісній конфігурації об'єм багажика становить 608 л Зі складеними задніми сидіннями можна перевозити 2,5-метрові вантажі Під підлогою передбачена ніша для дрібниць Сабвуфер і запасне колесо Mazda CX-90

Дорого-багато — комплектація Mazda CX-90

Нова Mazda CX-90 в Україні доступна тільки в топових версіях Premium-Line і Premium-Sport, що відрізняються між собою тільки кількістю місць і варіантами оздоблення.

Тому комплектація небідна — безключовий доступ, панорамний дах, тризонний клімат-контроль, електропакет, камери кругового огляду, датчики дощу і світла, парктронік, аудіосистема Bose.

Звісно ж, оснащення включає широкий набір електронних "помічників" — адаптивний круїз-контроль, автоматичне гальмування, утримання в смузі, розпізнавання знаків, контроль втоми водія.

Діодні фари доповнені тоненькими ходовими вогнями Фото: Тарас Брязгунов Написи Inline 6 на боковинах вказують на рядний шестициліндровий мотор Фото: Тарас Брязгунов

Жвавий гігант

Написи на Inline 6 ("рядна шістка") на боковинах підкреслюють, що під капотом встановлено 3,3-літровий шестициліндровий турбомотор. У Mazda CX-90 він відчутно потужніший, ніж у молодшій СХ-60 — розвиває 345 к. с. проти 284.

Двигун доволі швидко розкручується і радує хорошою тягою в середньому діапазоні обертів, адже щедрий крутильний момент у 500 Н∙м досягається при 2000-4500 об/хв.

Найкраще турбошістка проявляє себе після 3000 оборотів: відчувається потужний підхват під акомпанемент соковитого і доволі гучного звуку мотора.

3,3-літрова рядна турбошістка тяговита і соковито звучить Фото: Тарас Брязгунов

Великий двотонний кросовер Mazda демонструє доволі бадьору динаміку — особливо, якщо обрати режим Sport. Спринт до 100 км/год займає 6,9 с і впевнений розгін триває й далі. Максимальна швидкість становить 210 км/год.

Але ще більше дивує, що великий і потужний кросовер не такий вже й "ненажерливий". Паспортна витрата пального становить 11,6 л/100 км у міському циклі та 7,2 л/100 км — у заміському. У нас вийшло 12,5 л на 100 км у місті та 8,5 л на 100 км — на трасі. Навіть у заторах можна вкластися в 14 л/100 км.

Настільки малий "апетит" — заслуга 48-вольтної "м'якої" гібридної установки. Вона дає змогу глушити мотор не тільки під час зупинок, а й під час їзди накатом.

Кросовер розганяється до сотні за 6,9 с Фото: Тарас Брязгунов

Саме гібридна установка вплинула на вибір КПП. Кросовер Mazda CX-90 оснащений нетиповим 8-ступінчастим автоматом з багатодисковим зчепленням замість гідротрансформатора. На практиці це означає швидкі перемикання, хоча часом при переході з першої на другу передачу відчувається поштовх.

Керованість Mazda CX-90

Нова Mazda CX-90 2024 не створена для бездоріжжя, але слід відзначити пристойний (205 мм) кліренс і окремий позашляховий режим. На ґрунтовці кросовер непогано себе почуває.

Хоча, звісно, стихія моделі — це асфальт, причому найкраще їй підходять прямі швидкісні автомагістралі. Кросовер Mazda CX-90 на трасі демонструє хорошу курсову стійкість, а в салоні тихо завдяки хорошій шумоізоляції та подвійному склу спереду — аеродинамічні шуми та шини стають чутні після 130 км/год.

За спокійної їзди містом витрата палива становить 12,5 л на 100 км Фото: Тарас Брязгунов

Підвіска CX-90 енергоємна і справляється з більшістю вибоїн. Їзду не назвеш надто м'якою (частково це зумовлено 21-дюймовими дисками) — вона вельми пружна і серйозні нерівності все ж таки відчутні. Але зате такі налаштування сприяють відносно невеликим (за мірками авто такого класу) кренам у поворотах.

А ще нова Mazda CX-90 порадує цікавою керованістю. Звісно, фізику не обдурити і величезний кросовер не стане спорткаром, але завдяки задньопривідному компонуванню він слухняно маневрує, а недостатня повертаємість не дає про себе знати. Кермо не гостре, але приємно наповнене вагою і цілком інформативне.

Ціна Mazda CX-90

Нова Mazda CX-90 в Україні коштує від 2 498 400 гривень за добре оснащену версію Premium-Line та від 2 556 000 — за шестимісний варіант Premium-Sport. Це, звісно, чимало, проте аналогічні моделі преміум-брендів помітно дорожчі. Утім, слід зазначити, що в інших країнах є й доступніші версії CX-90 з не настільки багатою комплектацією.

Mazda CX-90 цікава в управлінні, але її підвіска вельми пружна Фото: Тарас Брязгунов

Вердикт Фокуса

Mazda CX-90 — сімейний кросовер для активних водіїв. Він не просто доставить з точки А в точку Б, а й подарує задоволення від водіння. У нього потужний двигун і добре налаштоване шасі. Якісне внутрішнє оздоблення і багате оснащення дають змогу зарахувати модель до преміум-сегменту, але при цьому вона відчутно дешевша за аналоги від преміальних брендів.

Плюси Mazda CX-90:

потужний і тяговитий двигун;

багата комплектація;

просторий другий ряд сидінь.

Мінуси Mazda CX-90:

мало відділень для дрібної поклажі в салоні;

в Україні немає початкових версій моделі.

Технічні характеристики Mazda CX-90 2024: