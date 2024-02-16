Дідусь "Панамери": в інтернеті показали унікальний чотиридверний Porsche 911 (відео)

Виготовлений лише один седан Porsche 911 1967 року. Незвичайна автівка надихнула німецьких конструкторів на створення Porsche Panamera.

У знаменитому автомузеї Петерсена в Лос-Анджелесі виставлений цікавий експонат – унікальний Porsche 911 1967 року з чотирма дверима. Седан існує в єдиному екземплярі. Про нього розповіли на сайті Autoevolution.

Спорткар подовжили на 55 см

Історія Porsche 911 доволі цікава. Седан створили на замовлення дилера Porsche Volkswagen із Техасу Вільяма Діка. Він любив спортивні автівки, проте скаржився на їх непрактичність. Мовляв, на його дводверних Ferrari та Maserati не можна відвезти дітей до школи чи відправитися у мандрівку.

Автомобіль обладнано 160-сильним двигуном і напівавтоматичною КПП

Тоді у Вільяма Діка та його дружини народилася ідея створити чотиридверний Porsche 911. Дилер познайомився із дизайнером Річардом Траутменом та інженером Томом Барнсом, які взялися виконати незвичний тюнінг Porsche 911.

За основу взяли купе Porsche 911 S 1967 року та подовжили його на 55 см. Довжина авто зросла до 4,7 м, а колісна база – до 2,75 м.

Задні двері відкриваються проти руху

Спорткар отримав широкі задні двері, які відкриваються проти руху, як у Rolls-Royce. Спеціально для автівки на заводі Porsche виготовили два задніх крісла. Шкіряне оздоблення салону та колір кузова підібрали під улюблені туфлі Вільяма Діка.

У салоні встановлено чотири крісла

2,0-літрова опозитна шістка на 160 к. с. залишилася стандартною, проте замість механічної коробки передач встановили напівавтоматичну КПП Sportomatic без педалі зчеплення (прообраз сучасних роботів).

Проєкт обійшовся у 20 000 доларів ($150 000 за сучасним курсом). Ним зацікавилися конструктори Porsche і навіть планували випустити аналогічну серійну модель, проте керівництво компанії не підтримало їх.

Проте ідею створити чотиридверний Porsche все ж не відкинули. У 1989 році з’явився концепт-кар Porsche Panamera, який, по суті, був подовженим 911. Однак серійна Panamera була представлена лише через два десятиліття – у 2009 році.

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