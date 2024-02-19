В Україні різко виріс попит на вживані авто зі США: найпопулярніші моделі (фото)
Українці знову починають активно завозити авто зі США. Найпопулярніші моделі — електрокари Tesla.
Імпорт вживаних авто зі США в Україну суттєво збільшився. За січень першу реєстрацію в нашій країні пройшли 2,7 тис. машин із пробігом — це одразу на 73% більше, аніж за аналогічний період 2023 року. Таку статистику опублікувала асоціація "Укравтопром".
Частка авто зі США в сегменті вживаних машин зросла до 16%. Зазвичай ввозять відносно свіжі автомобілі — середній їхній вік наразі складає 6,3 року.
Майже половина американських авто з пробігом (49%) обладнані бензиновими двигунами. Близько третини машин — електрокари, а на гібридні й дизельні автомобілі припадає по 7%. Решта — автомобілі з ГБО.
Найпопулярнішими моделями є електромобілі. У лідерах — одразу дві Tesla. Також варто зазначити, що виріс попит на кросовери зі США.
Топ 5 найпопулярніших вживаних авто зі США в Україні:
- Tesla Model 3 — 300 зареєстрованих автомобілів.
- Tesla Model Y — 218 од.
- Ford Escape — 177 од.
- Jeep Cherokee — 176 од.
- Volkswagen Passat — 173 од.
Раніше Фокус розповідав, що в Україні майже вдвічі зросли продажі авто з Китаю. Більшість із них електрокари.
Також ми писали, що в нашій країні різко виріс попит на вживані автомобілі.