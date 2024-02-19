Недорогий спортивний електромобіль від Renault показали до прем'єри (фото)

Alpine A290 — спортивний варіант хетчбека Renault 5. Електрокар запропонують у версіях на 218 і 272 к. с., а його запас ходу складе трохи менше 400 км.

Доступний електромобіль Renault 5 отримає спортивну версію від Alpine. Заряджений хетчбек презентують у червні, а поки він проходить тести за полярним колом у Швеції. Його світлини опублікували на офіційному порталі Renault Group.

Новий Alpine A290 (саме так назвали електрокар) обклеєний камуфляжною плівкою, проте окремі деталі його дизайну все ж можна розгледіти. Серійний хетчбек буде стриманішим за концепт-кар Alpine A290_β, проте яскравішим, ніж стандартний електромобіль Renault 5.

Хетчбек тестують за полярним колом Фото: Renault

Хетчбек отримав обвіс, оригінальні протитуманні фари з Х-подібним візерунком і збільшений спойлер на даху. Його колісні арки розширили, щоб вмістити 19-дюймові шини Michelin Pilot Alpin 5.

Розміри Renault Alpine A290:

довжина — 3990 мм;

ширина — 1820 мм;

висота — 1520 мм;

колісна база — 2530 мм.

Alpine A290 отримав обвіс, а його крила розширені Фото: Renault

Салон Alpine A290 не показали, проте зазначили, що електрокар отримає спортивні крісла і скошене кермо, обшите шкірою Nappa.

Тримають у секреті і характеристики Renault 5 Alpine. Очікується, що модель запропонують у версіях на 218 і 272 к. с. з батареєю ємністю 52 кВт∙год. Запас ходу складе трохи менше 400 км.

Раніше Фокус розповідав про новий недорогий кросовер Renault для сім'ї.

Також ми писали про новий Renault Duster 2024.