Недорогі й економічі: кращі вживані компактні авто з Європи за ціною до $12 500 (фото)

До рейтингу потрапили сучасні вживані хетчбеки С-класу. Вони доступні, недорогі в утриманні та економічні, а деякі моделі порадують керованістю чи просторим салоном.

Найбільше авто з пробігом українці привозять з Європи. Досить популярними є компактні моделі С-класу — вони недорогі та економічні. Саме такі машини дослідили журналісти британського видання WhatCar і назвали найкращі компактні авто вартістю до 10 000 фунтів стерлінгів ($12 500).

10 місце. Opel Astra

Opel Astra Фото: Opel

Opel Astra попереднього покоління недорога і добре оснащена. У неї непогана керованість, проте якість пластику в салоні не найкраща.

Плюси:

просторий салон;

невисока ціна;

багате оснащення.

Мінуси:

галасливі дизелі;

жорсткувата підвіска.

9 місце. Hyundai i30

Hyundai i30 Фото: drive.com.au

Hyundai i30 недорогий і надійний. У нього просторий салон, комфортабельна підвіска і багата комплектація, але динаміка і керованість не найкращі.

Плюси:

місткий багажник;

невисока ціна.

Мінуси:

повільна динаміка;

тісний задній ряд.

8 місце. Honda Civic

Honda Civic Фото: Honda

Honda Civic порадує гарною керованістю і великим багажником. Двигуни вирізняються економічністю.

Плюси:

великий багажник;

невисока ціна;

багата комплектація з безпеки.

Мінуси:

тісний задній ряд;

недостатня шумоізоляція.

7 місце. BMW 1 Series

BMW 1 Series Фото: BMW

BMW 1 Series F20 — єдина сучасна модель С-класу із заднім приводом. У неї чудова керованість, проте хетчбек не такий просторий, як суперники.

Плюси:

чудова керованість;

надійність;

якісна мультимедіа

економічні дизелі.

Мінуси:

тісний салон;

бідна комплектація;

висока ціна.

6 місце. Ford Focus

Ford Focus Фото: Ford

Ford Focus добре керується, а його двигуни жваві та економічні. У хетчбека просторий салон, але багажник невеликий.

Плюси:

хороша керованість;

економічні двигуни;

просторий салон.

Мінуси:

не найкраща якість оздоблення;

жорстка підвіска;

невеликий багажник.

5 місце. Volkswagen Golf 7

Volkswagen Golf Фото: Volkswagen

Volkswagen Golf якісний всередині, просторий та має добре налаштоване шасі. Проте за модель дорога і за $12 500 доступні екземпляри з великим пробігом.

Плюси:

хороша керованість;

комфортабельна підвіска;

якісний салон.

Мінуси:

висока ціна;

ненадійність.

4 місце. Skoda Scala

Skoda Scala Фото: Skoda

Skoda Scala практична та має просторі салон і багажник. У неї економічні двигуни, проте в салоні видно, що модель бюджетні.

Плюси:

просторі салон і багажник;

комфортабельна підвіска;

невисокі витрати на утримання.

Мінуси:

недостатня шумоізоляція;

дешеве оздоблення салону.

3 місце. Audi A3

Audi A3 Фото: Audi

Audi A3 — преміальний брат VW Golf з якісним салоном, непоганою керованістю та потужними двигунами в дорожчих версіях. Однак він не настільки просторий, як Golf.

Плюси:

доступні потужні мотори;

якісний салон;

хороша керованість.

Мінуси:

тісний задній ряд у салоні;

підвіска зажорстка.

2 місце. SEAT Leon

SEAT Leon Фото: SEAT

Ще один родич VW Golf дешевший за побратима і краще керується, проте якість матеріалів у його салоні нижча, а підвіска жорсткіша.

Плюси:

багате оснащення;

хороша керованість;

низькі витрати на утримання.

Мінуси:

жорстка підвіска;

слабка шумоізоляція.

1 місце. Skoda Octavia A7

Skoda Octavia Фото: Skoda

Skoda Octavia дуже простора всередині і має найбільший у класі багажник. Зазвичай вона багато укомплектована і відносно недорога.

Плюси:

просторі салон і багажник;

дешева в утриманні;

багате оснащення.

Мінуси:

жорсткувата підвіска;

базова версія занадто проста.

Раніше Фокус розповідав про найкращі компактні кросовери 2024 року.

Також ми писали про найкращі сімейні універсали.