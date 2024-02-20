У США виявлена ідеально збережена "Волга" ГАЗ-24 на київських номерах (фото)

Седан ГАЗ-24 "Волга" із України проїхав усього 54 тис. км за майже півстоліття. Кузов, салон і двигун автомобіля в чудовому стані.

У США знайшли ідеально збережений ГАЗ-24 "Волга" 1976 року. У автомобіля старі радянські номери Київської області. Його історію розповіли на сайті Gooding&Company.

Автівка зберегла старі радянські номери Київської області Фото: GOODING&COMPANY

Ця "Волга" — капсула часу із пробігом усього 54 тис. км. ГАЗ-24 виглядає як новий: у нього рідна фарба і немає іржі на кузові. Салон "Волги" також в хорошому стані, а двигун чистий. Збережені оригінальні інструменти, документація та інструкція з експлуатації.

Салон ГАЗ-24 добре зберігся Фото: GOODING&COMPANY

Власники не розповідають, як ГАЗ-24 потрапив до США. Відомо, що вперше він був зареєстрований у 1976 році. Також збережені квитанції про оплату штрафів за порушення Правил дорожнього руху за 1978 рік.

Двигун "Волги" в гарному стані Фото: GOODING&COMPANY

"Волга" ГАЗ-24 обладнана стандартною 2,4-літровою четвіркою ЗМЗ-402 потужністю 95 к. с. та 4-ступінчастою механічною КПП. Максимальна швидкість складає 145 км/год.

Збереглися оригінальні інструменти та інструкція з експлуатації Фото: GOODING&COMPANY

Тепер цей ГАЗ-24 планують продати на аукціоні. Оскільки "Волга" добре збережена і є раритетом у США, то за неї планують отримати від 20 до 30 тисяч доларів.

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