На продаж виставлений знаменитий лімузин Mercedes Джона Леннона (фото)

Величезний 6,2-метровий Mercedes 600 Pullman виготовили за індивідувальним замовленням Джона Леннона. Пізніше він продав автівку партнеру по The Beatles Джорджу Гаррісону.

У Великій Британії продається лімузин Mercedes-Benz 600 Pullman 1970 року. Розкішне авто було виготовлене спеціально для вокаліста The Beatles Джона Леннона. Про авто розповіли у відео на Youtube-каналі THJ.

6,2-метрова автівка обладнана 250-сильним V8

Mercedes 600 W100 був найдорожчим авто свого часу. Усього виготовили лише 2677 таких авто, із яких тільки 304 були 6,2-метровими лімузинами Pullman. Окрім Джона Леннона, такі авто мали Елвіс Преслі, Джек Ніколсон, Елізабет Тейлор, Мао Цзедун, Леонід, Брежнєв, Саддам Хусейн та Сільвіо Берлусконі.

Джон Леннон володів лімузином упродовж кількох років

Для фронтмена The Beatles виробили білий Mercedes 600 Pullman, а його салон оздобили деревом, а також чорними шкірою та велюром. За замовленням Джона Леннона встановили радіо Blaupunkt та професійний магнітофон Philips. До того ж, комплектація Mercedes 600 W100 включає люк, кондиціонер, сервоприводи сидінь, вікон та кришки багажника.

Через кермо з правого боку Леннон був змушений продати автівку перед переїздом у США

Під капотом встановлений 6,3-літровий 250-сильний V8. Із 4-ступінчастою автоматичною КПП лімузин здатен розігнатися до 200 км/год.

Джона Леннон володів Mercedes 600 Pullman упродовж кількох років, але вирішив продати лімузин перед переїздом із Великої Британії до США. Справа в тому, що кермо авто розташоване праворуч.

Салон оздоблений шкірою, деревом і велюром

Купити Mercedes 600 вирішив інший учасник The Beatles Джордж Гаррісон. Через два роки він продав машину співачці із гурту The Supremes Мері Вілсон.

Після цього лімузин ще кілька разів змінював власників. У 90-х це авто із неймовірною історією відреставрували на заводі Mercedes-Benz.

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