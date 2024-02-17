На аукціон виставили ексклюзивний електромобіль короля Чарльза ІІІ (відео)

Чарльз ІІІ придбав Jaguar I-Pace, ще будучи принцом. Електрокар перефарбували у особливий синій колір, а його салон оздобили шкірою та деревом.

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У Великій Британії на аукціон Historics виставили електромобіль Jaguar I-Pace 2018 року. За кросовер планують отримати від 55 000 до 70 000 фунтів стерлінгів ($69 000 — 88 000). Висока вартість пояснюється тим, що авто належало королю Чарльзу ІІІ. Про електрокар розповідали на сайті аукціону.

Jaguar I-Pace перефарбували у особливий синій колір Фото: historics.co.uk

Різні моделі Jaguar регулярно постачалися британській королівській родині. Чарльз ІІІ є знаним автомобілістом, а також борцем за чисте довкілля, тому не дивно, що у 2018 році, ще будучи принцом, він обрав електромобіль Jaguar I-Pace.

У гаражі британської королівської родини кросовер перебував до грудня 2020 року Фото: historics.co.uk

Принц Чарльз придбав кросовер Jaguar I-Pace HSE вартістю 74 445 фунтів стерлінгів ($93 500). Його салон оздоблений шкірою і деревом, а комплектація охоплює панорамний дах, чотиризонний клімат-контроль і електропривод сидінь.

Салон Jaguar I-Pace оздоблений шкірою і деревом Фото: historics.co.uk Електрокар обладнаний панорамним дахом та чотиризонним клімат-контролем Фото: historics.co.uk

Електромобіль Jaguar I-Pace обладнано 400-сильною установкою, яка дає змогу розганятися до 100 км/год за 4,8 с і розвивати 200 км/год. Запас ходу становить 480 км.

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Спочатку електрокросовер Jaguar був сірим, проте принц Чарльз згодом вирішив перефарбувати його в особливий відтінок синього кольору. Машина стала знаменитою — її неодноразово показували в ЗМІ.

У грудні 2020 року Jaguar I-Pace продали. На той час його пробіг становив 5000 км. Наступний власник експлуатував електрокар активніше, тому наразі авто проїхало вже 60 тис. км.

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