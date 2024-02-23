В Україні з'являться недорогі рамні пікапи з двигуном Peugeot (фото)

Рамний пікап Tata Xenon X2 може перевозити понад тонну вантажу. Автомобіль комплектують турбодизелем потужністю 150 сил.

На український ринок вийде нова Tata Xenon X2. До травня в нашу країну приїде партія із 200 недорогих рамних пікапів із Індії. Про це повідомляє Auto-Consulting.

Tata Xenon X2 – середньорозмірний рамний пікап. Модель виготовляють із 2006 року і її вже неодноразово оновлювали.

Вантажопідйомність авто складає 1055 кг Фото: Tata

В Україні очікується п’ятимісна чотиридверна модифікація Tata Xenon X2 довжиною 5,3 м. Вантажопідйомність пікапа складає 1055 кг. У авто стриманий дизайн екстер’єру та салону.

Комплектація Tata Xenon X2 включає центральний замок, електропакет, кондиціонер, аудіосистему, а також ABS і подушки безпеки.

Індійський пікап Tata Xenon X2 обладнаний 2,2-літровим турбодизелем стандарту Євро-5 розробки Peugeot. Його потужність складає 150 к. с., а максимальний крутний момент – 320 Н∙м.

Оснащення включає кондиціонер і ABS Фото: Tata

Tata Xenon X2 комплектується 5-ступінчастою механічною КПП, а привід може бути заднім або повним. Кліренс пікапа становить 210 мм. Конструкція авто підготовлена до складних умов експлуатації.

До речі, нещодавно Tata презентувала бюджетний електрокросовер за 13 200 доларів з непоганою комплектацією.

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