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Витрату пального нових авто перевірили в реальних умовах: результати здивували

Тарас Брязгунов
Фото: BMW | Реальна витрата пального BMW X3 на 20% більша паспортної

У більшості протестованих авто різниця між паспортною та реальною витратою пального складає до 5%. Деякі автівки виявилися економічнішими, ніж заявляли їх виробники.

Австралійська автомобільна асоціація (ААА) провела своє чергове дослідження економічності автомобілів. Витрату пального моделей різних класів перевірили в реальних умовах. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Для випробувань вибрали 13 моделей, серед яких — компактні міські авто, кросовери, седани і сімейні мінівени. Їх тестували у відповідності з суворою процедурою, яку використовують при визначення споживання пального за методикою WLTP. У більшості з них реальна витрата більша, аніж паспортна.

Kia Carnival в реальному житті виявився економічнішим на 7%
Фото: Kia

У середньому, розходження між заявленою та реальною витратою пального відносно невелике – в межах 5%. Одначе, у BMW X3 воно складає 20%: кросовер споживає 8,9 л на 100 км, хоча виробник указує 7,4 л на 100 км.

У той же час, Kia Carnival в тесті показав результат 6,0 л на 100 км, що на 7% менше паспортних даних (6,5%). А в Hyundai i30 і Staria, MG HS та Toyota Camry заявлена і реальна витрата пального фактично однакові.

Назва моделі Паспортна витрата  Реальна витрата Різниця
Audi Q5 4,8 л/100 км 5,6 л/100 км –17%
BMW X3 7,4 л/100 км 8,9 л/100 км –20%
Hyundai i30 7,4 л/100 км 7,5 л/100 км –1%
Hyundai Staria 8,2 л/100 км 8,3 л/100 км –1%
Kia Carnival 6,5 л/100 км 6,0 л/100 км 7%
Kia Sportage 6,3 л/100 км 6,6 л/100 км –5%
MG3 6,7 л/100 км 7,9 л/100 км –19%
MG HS 7,3 л/100 км 7,4 л/100 км 1%
Mitsubishi Eclipse Cross 7,3 л/100 км 7,6 л/100 км –3%
Mitsubishi Outlander 7,6 л/100 км 7,9 л/100 км –4%
Toyota Camry 6,8 л/100 км 6,7 л/100 км 1%
Toyota Yaris Cross Hybrid 3,8 л/100 км 4,3 л/100 км –12%
Volvo XC40 6,9 л/100 км 7,6 л/100 км –9%

Директор ААА Майкл Бредлі заявив, що подібні тести покликані допомогти автомобілістам вибрати машини, які дозволять зекономити сотні доларів на рік на пальному.

До речі, недавно в умовах зими виміряли і запас ходу електромобілів.

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