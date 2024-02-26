Британці представили недорогий та потужний аналог VW Polo GTI та Mini Cooper (фото)

Новий MG3 став яскравішим на вигляд, просторішим та сучаснішим. Хетчбек отримав 192-сильну гібридну установку і здатен розігнатися до сотні за 8 секунд.

На автошоу в Женеві презентували новий MG3. Третє покоління компактної моделі В-класу вийде на європейський ринок у березні. Про авто розповіли на офіційному сайті британського бренду.

Хетчбек дебютував із 192-сильною гібридною установкою Фото: MG

Хетчбек MG3 2024 має значно виразніший вигляд, ніж його попередник. У нього широка радіаторна решітка, розкосі діодні фари та виражений "ніс". Капот і боковини виконані рельєфними. До того ж, автомобіль трохи підріс.

Розміри MG3 2024:

довжина – 4113 мм;

ширина – 1797 мм;

висота – 1502 мм;

колісна база – 2570 мм.

MG3 отримав віртуальний щиток приладів та великий тачскрін Фото: MG

Хетчбек став просторішим, а об’єм його багажника виріс до 293 л. У салоні покращені матеріали оздоблення, а на передній панелі встановлено два дисплеї – 7-дюймову віртуальну панель приладів та 10,25-дюймовий тачскрін мультимедіа.

Базова комплектація MG3 2024 охоплює кондиціонер, парктронік, камеру та навігацію. Найдорожчий варіант Trophy додає оздоблення штучною шкірою, безключовий доступ, камери кругового огляду, підігрів крісел та керма. У всіх версіях є комплекс безпеки MG Pilot – адаптивний круїз-контроль, автоматичне гальмування, утримання в смузі руху та контроль "сліпих" зон.

Комплектація хетчбека розширена Фото: MG

Новий MG3 дебютував у потужній гібридній версії на 192 к. с. із 1,5-літровим бензиновим двигуном та електромотором. Із нестандартним 3-ступінчастим автоматом він здатен розігнатися до 100 км/год за 8 с та розвинути 170 км/год, а середня витрата пального складає 4,4 л на 100 км.

Об'єм багажника виріс до 293 л Фото: MG

Гібрид MG3 буде коштувати близько 20 000 євро в базовому виконанні та стане недорогою альтернативою Volkswagen Polo GTI чи Mini Cooper. Пізніше в окремих країнах можлива поява 1,5-літрової бензинової модифікації вартістю близько 15 000 євро.

До речі, на автосалоні в Женеві також презентували і недорогий електромобіль Renault за 25 000 євро.

Також Фокус розповідав, що Hyundai відмовляються від бензинових заряджених хетчбеків.