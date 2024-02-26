Jeep випустить недорогий і економічний кросовер нестандартної конструкції (фото)

Повнопривідний Jeep Avenger 4xe буде гібридом із двома електромоторами. Кросовер зможе пересуватися в електричному режимі.

Лінійку Jeep Avenger 2024 невдовзі поповнить повнопривідна версія 4xe. Кросовер обіцяє бути досить нестандартним. Його подробиці розкрили на офіційному сайті концерну Stellantis.

Повнопривідний кросовер Jeep Avenger 4xe буде досить незвичним. Він отримає 48-вольтну "м’яку" гібридну установку з 1,2-літровим бензиновим турбодвигуном на 136 к. с. та двома 28-сильними електромоторами, один із яких встановлять на задній вісі.

Концепт-кар Jeep Avenger 4xe Фото: Stellantis

Новий Jeep Avenger 4xe обладнають 6-ступінчастою роботизовано КПП з двома зчепленнями. Повнопривідна трансмісія здатна "переварити" 1900 Н∙м крутного моменту. Гібрид буде економічним зможе проїжджати невеликі відстані на електротязі.

Судячи з рендеру, Jeep Avenger 4xe відрізнятиметься від стандартної моделі й дизайном. Він зберіг риси однойменного концепт-кара – агресивніший бампер та яскраво-салатові вставки на кузові.

Більше деталей нової моделі обіцяють згодом. Повнопривідний гібрид Jeep Avenger 4xe надійде в продаж у Європі до кінця 2024 року. Він буде дорожчим за передньопривідну версію, але дешевшим за електромобіль Avenger.

До речі, недавно розсекретили флагманський електрокросовер Jeep із запасом ходу 400 км.

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