Британці показали брутального електричного конкурента "Гелендвагена" (фото)

Новий Ineos Fusilier — 4,7-метровий електричний позашляховик з класичним граненим дизайном. Запас ходу автомобіля сягатиме 400 км.

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Британська компанія Ineos розширює свій модельний ряд. До позашляховика Grenadier приєднався його електричний молодший брат Fusilier. Його почнуть виготовляти з 2027 року в Австрії, а поки що у Великій Британії відбулася презентація моделі. Про це повідомляється на сайті Ineos.

Новий Ineos Fusilier сягає близько 4,7 м у довжину. Основними його конкурентами будуть електричний "Гелендваген", новий Rivian R2 та Jeep Recon.

Позашляховик запропонують в електричних версіях Фото: Ineos

Як і Grenadier, позашляховик вирізняється кутастим дизайном, проте не так схожий на класичні Land Rover. У нього висока віконна лінія, масивні бампери та короткі звіси кузова.

Із загальним брутальним стилем контрастують круглі фари і ліхтарі. Двері багажника виконані розпашними.

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Салон Ineos Fusilier не показали, також поки тримають у секреті характеристики позашляховика. Відомо лише, що електрокар запропонують у двох версіях з двома моторами і повним приводом.

Задні двері виконані розпашними Фото: Ineos

Стандартний електромобіль Ineos Fusilier зможе проїхати близько 400 км без підзарядки. Також готують версію з бензиновим мотор-генератором: у неї запас ходу на електротязі складе 270 км, але вона зможе проїхати довше на бензині.

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