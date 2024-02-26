В Україні з'явився новий Lamborghini Urus в ексклюзивній лімітованій версії (фото)

Lamborghini Urus Performante обладнаний 666-сильним V8 твін-турбо і здатен розвинути 306 км/год. Капот і дах кросовера виготовлені з карбону.

До України привезли перший оновлений Lamborghini Urus 2023. Спортивний кросовер з’явився в Києві, а його фото опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

До столиці України приїхав новий Lamborghini Urus у лімітованій зарядженій версії Performante. У Європі її ціна такого авто стартує з 218 500 євро.

Як і всі оновлені Lamborghini Urus 2023, кросовер відрізняється зміненими фарами, бамперами та решіткою радіатора. Проте варіант Performante також отримав обвіс, особливі 22-дюймові диски та спойлер на даху, а його кліренс зменшено на 25 мм.

Мало того, капот і дах авто виготовлені з карбону, що знизило його масу на 47 кг. Карбон разом зі шкірою та алькантарою використаний і у оздоблені салону.

Кросовер отримав обвіс, спойлер та 22-дюймові колеса Фото: Topcars UA

Під капотом Lamborghini Urus Performante встановлено 4,0-літровий V8 твін-турбо на 666 к. с. і 850 Н∙м, доповнений спортивним вихлопом Akrapovic. Розгін до 100 км/год займає 3,3 с, а максимальна швидкість складає 306 км/год.

До речі, недавно у Києві бачили "дідуся" Urus — дуже рідкісний позашляховик Lamborghini LM002.

Також Фокус розповідав, що у Львові з'явився тюнінгований Lamborghini Urus.