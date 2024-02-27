Новий сімейний електрокросовер Peugeot показали до прем'єри (відео)

У салоні Peugeot e-5008 встановлять великий вигнутий дисплей. Кросовер стане просторішим, а доступ на третій ряд сидінь полегшать.

Оприлюднено офіційний тизер Peugeot 5008 третього покоління. Великий сімейний кросовер презентують уже в березні. Відео з ним опублікували на офіційній сторінці бренду в Instagram.

У короткому ролику показали салон Peugeot 5008. Він багато у чому схожий на інтер’єр молодшої моделі Peugeot 3008 і виконаний у фірмовій стилістиці i-Cockpit. У кросовера мале кермо і великий вигнутий дисплей із діагоналлю 21 дюйм, винесений на верх передньої панелі.

Підсвітка салону світлодіодна і може змінювати колір. Також на відео видно, що новий Peugeot 5008 збереже три ряди сидінь, причому розробники заявляють, що внутрішній простір збільшать, а доступ на третій ряд полегшать.

На відео продемонстрували електромобіль Peugeot e-5008. Його запропонують у версіях на 210, 230 та 320 к. с. з батареями на 73 і 98 кВт∙год. Запас ходу може сягати близько 700 км. Також очікуються гібридні модифікації Peugeot 5008 з 1,2-літровим бензиновим турбомотором.

Раніше Фокус повідомляв, що у Peugeot 3008 і 5008 з'явиться преміальний побратим.

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