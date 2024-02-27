Розкішного конкурента Toyota Land Cruiser від Nissan показали до прем'єри (відео)

Новий Infiniti QX80 збереже знайомий силует, проте стане виразнішим на вигляд. Позашляховик отримає новий двигун і потужну аудіосистему.

Опубліковані перші фото Infiniti QX80 нового покоління. Великий флагманський позашляховик від преміального підрозділу Nissan презентують 20 березня, а пізніше покажуть публіці на автошоу в Нью-Йорку. Про це повідомляється на сайті японського автовиробника.

Позашляховик показали в камуфляжній плівці Фото: Nissan Ліхтарі розтягнуті на всю ширину кузова Фото: Nissan

Новий Infiniti QX80 обклеєний камуфляжною плівкою, проте окремі деталі зовнішності все ж можна розгледіти. Кросовер збереже масивний стиль із високим капотом та двооб’ємним профілем.

Збережені і риси перед серійного концепт-кару Infiniti QX80 Monograph. Традиційна широка решітка радіатора поєднується із тоненькими діодними фарами, а ліхтарі розтягнуті на всю ширину кузова. Позашляховик отримав великий спойлер та висувні дверні ручки.

Очікується, що новий Infiniti QX80 2024 обладнають віртуальною панеллю приладів, сучасною мультимедійною системою та акустикою Klipsch з 24 динаміками. На зміну атмосферному V8 має прийти економічніша турбошістка. Конкурентами моделі залишаться Toyota Land Cruiser 300/Lexus LX та Cadillac Escalade.

Новий Infiniti QX80 стане одною з чотирьох моделей марки, які презентують у найближчі роки.

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