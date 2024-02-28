У Києві помітили 500-сильний сімейний BMW за 4,2 мільйона (фото)

Заряджений універсал BMW M3 Touring обладнаний 510-сильною турбошісткою. Він здатен розігнатися до сотні за 3,6 с і розвинути 280 км/год.

У Києві сфотографували новий BMW M3 Touring. Перший в історії універсал BMW M3 поки є рідкістю на наших дорогах – в Україні продано лише кілька таких авто вартістю від 4,2 млн гривень. Його світлини опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Заряджений універсал BMW M3 Touring оснащений 3,0-літровою турбошестіркою на 510 к. с. та 650 Нм. Із 8-ступінчастою автоматичною КПП він здатен розігнатися до 100 км/год за 3,6 с, а його максимальна швидкість може бути обмежена на 250 або 280 км/год.

BMW M3 Touring обладнаний 510-сильною турбошісткою Фото: Topcars UA

Автомобіль пропонують лише у повнопривідному виконанні. У нього допрацьована підвіска і встановлені збільшені гальма (за доплату вони можуть бути карбоново-керамічними).

Відрізнити новий BMW M3 Touring від стандартного універсала можна за фірмовою решіткою радіатора, обвісом, розширеними крилами і 19-дюймовими колесами. На даху збільшено спойлер, а із заднього бампера виглядають чотири вихлопних труби.

Салон BMW M3 Touring оздоблений шкірою та карбоном. Також встановлені спортивні крісла й кермо. Універсал залишається практичним: об’єм його багажника складає 500-1510 л.

До речі, недавно в Києві сфотографували і оновлений кросовер Lamborghini Urus у лімітованій зарядженій версії.

Також Фокус повідомляв, що в столиці бачили заряджений 630-сильний універсал Audi.