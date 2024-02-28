Розробляли 10 років: Apple припинила створення власного автомобіля

Електромобіль Apple не буде випущено. Корпорація вирішила натомість сконцентрувати зусилля на розробці штучного інтелекту.

Автомобіль Apple не вийде у світ. Керівництво корпорації вирішило закрити проєкт, над яким працювали близько 10 років. Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Як стало відомо, СЕО Apple Джефф Вільямс повідомив про відмову від створення автомобіля команді його розробників на коротких зборах. Частину спеціалістів перенаправлять на перспективніші проєкти зі створення штучного інтелекту, а інших – можуть звільнити.

Інвестори Apple привітали такий крок, адже створення електромобіля не принесло б корпорації великих прибутків. Темпи росту в сегменті електрокарів останнім часом сповільнилися, та й маржа на їх продажу зменшується.

Нагадаємо, що автомобіль Apple з робочою назвою Project Titan почали розробляти у 2014 році, а зелене світло йому дав ще тодішній СЕО Тім Кук. Планувалося створити електрокар вартістю близько 100 000 доларів та обладнати його автопілотом. Основним конкурентом розробники бачили Tesla Model S.

Відомо, що у Apple шукали партнерів серед автогігантів – розглядалася можливість співробітництва з BMW, BYD, Hyundai, Mercedes-Benz та Volkswagen. Розробка Apple Project Titan затягувалася і дату його презентації неодноразово переносили.

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