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Просторі та практичні: визначені кращі сімейні кросовери 2024 року (фото)

Тарас Брязгунов
Фото: Motor.es | У рейтинг потрапили не лише масові, але й преміальні моделі

У Великій Британії склали рейтинг кращих сімейних кросоверів. До нього потрапили масові та преміальні моделі, обладнані як двигунами внутршнього згоряння, так і електромоторами.

Кросовери зараз є найпопулярнішим класом авто серед сімейних автомобілістів. Якщо раніше вони обирали мінівени чи універсали, то в останні роки все частіше віддають перевагу саме моделям підвищеної прохідності. Британське видання WhatCar визначило кращі кросовери 2024 року для сім’ї.

10 місце. Ford Kuga

Ford Kuga
Фото: Ford

Ford Kuga приваблює хорошою керованістю та просторим заднім рядом з регулюваннями сидінь. У лінійці є доступні бензинові та економічні гібридні модифікації.

Плюси:

  • невисока ціна;
  • економічні гібридні версії.

Мінуси:

  • якість внутрішнього оздоблення;
  • невеликий багажник.

9 місце. Audi Q5

Audi Q5
Фото: Audi

Преміальний кросовер Audi Q5 вирізняється комфортною підвіскою та непоганою керованістю. У нього великий багажник і якісні матеріали оздоблення салону. В лінійці є бензинові, дизельні та гібридні модифікації, а найвигіднішою вважається економічна та недорога дизельна версія на 150 к. с.

Плюси:

  • тяговиті двигуни;
  • гарно настроєна ходова;
  • якісне оздоблення салону.

Мінуси:

  • жорсткувата їзда в версії S Line;
  • малий запас ходу на електротязі в гібрида.

8 місце. Lexus NX

Lexus NX
Фото: Lexus

Кросовер Lexus NX має якісний салон з комфортабельними кріслами. У нього м’яка підвіска та економічні гібридні версії, хоча топовий плагін-гібрид надто дорогий. Також кросовер не найпросторіший у класі.

Плюси:

  • гарна динаміка;
  • надійність.

Мінуси:

  • бензиновий двигун шумний;
  • дорогі топові версії.

7 місце. Mercedes-Benz GLC

Mercedes-Benz GLC
Фото: Mercedes-Benz

Новий Mercedes GLC залишається комфортабельним і тихим, а його салон просторний. У лінійці з’явився пагін-гібрид, здатний проїхати понад 120 км в електричному режимі.

Плюси:

  • просторий салон;
  • багата комплектація;
  • чудовий плагін-гібрид.

Мінуси:

  • бензинові двигуни треба розкручувати;
  • якість оздоблення могла бути кращою.

6 місце. Skoda Enyaq iV

Skoda Enyaq iV
Фото: Skoda

Skoda Enyaq iV – один із найдешевших сімейних електрокросоверів. У нього продуманий салон із комфортабельними кріслами, парасолькою в дверях, розкладними столиками, та безліччю відсіків для дрібних речей. Електрокар має непоганий запас ходу.

Плюси:

  • практичний салон;
  • великий запас ходу;
  • комфортабельна підвіска.

Мінуси:

  • не найкраща динаміка;
  • бідна комплектація.

5 місце. Volvo XC40

Volvo XC40
Фото: Volvo

Компактний кросовер Volvo XC40 просторий для своїх розмірів та має багате оснащення (особливо системами безпеки). У лінійці є бензинові, дизельні, гібридні та навіть електричні версії. Найкраще співвідношення ціни і якості має 2,0-літровий бензиновий турбомотор.

Плюси:

  • якісний салон;
  • багате оснащення системами безпеки;
  • комфортабельна підвіска.

Мінуси:

  • шумний на трасі.

4 місце. Kia EV6

Kia EV6
Фото: Kia

Електромобіль Kia EV6 має на диво просторий салон і непогану керованість, проте його підвіска досить жорстка. Запас ходу в кросовера непоганий уже в базовій версії, та й заряджається він швидко.

Плюси:

  • великий запас ходу і швидка зарядка;
  • багато місця для ніг ззаду.

Мінуси:

  • маленький багажник;
  • жорстка підвіска.

3 місце. BMW iX3

BMW iX3
Фото: BMW

Електричний варіант BMW X3 настільки ж цікавий у керуванні, як і бензинова версія. Кросовер просторий і зберігає великий 550-літровий багажник. Запас ходу електрокара більший, ніж у основних конкурентів.

Плюси:

  • великий запас ходу;
  • якісна мультимедійна система.

Мінуси:

  • повільніший за конкурентів;
  • шумоізоляція могла бути кращою.

2 місце. Genesis GV60

Genesis GV60
Фото: Genesis

Преміальний побратим Hyundai Ioniq 5 досить швидкий уже в базовій версії, а також тихий та комфортабельний. У нього якісний салон і непогана керованість.

Плюси:

  • якісний салон;
  • гарна шумоізоляція;
  • хороша мультимедійна система.

Мінуси:

  • тісний задній ряд;
  • невеликий багажник;
  • незручні камери, встановлені замість дзеркал.

1 місце. Kia Sportage

Kia Sportage
Фото: Kia

Kia Sportage якісно зібраний та має просторі салон і багажник. У нього багата комплектація, економічні бензинові та гібридні двигуни, а також комфортабельна підвіска.

Плюси:

  • якість збірки;
  • просторі салон і багажник;
  • багате оснащення.

Мінуси:

  • гібридні установки шумні;
  • непродумана трансформація салону.

Раніше Фокус розповідав про кращі компактні кросовери сучасності.

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