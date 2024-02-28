Просторі та практичні: визначені кращі сімейні кросовери 2024 року (фото)

У Великій Британії склали рейтинг кращих сімейних кросоверів. До нього потрапили масові та преміальні моделі, обладнані як двигунами внутршнього згоряння, так і електромоторами.

Кросовери зараз є найпопулярнішим класом авто серед сімейних автомобілістів. Якщо раніше вони обирали мінівени чи універсали, то в останні роки все частіше віддають перевагу саме моделям підвищеної прохідності. Британське видання WhatCar визначило кращі кросовери 2024 року для сім’ї.

10 місце. Ford Kuga

Ford Kuga Фото: Ford

Ford Kuga приваблює хорошою керованістю та просторим заднім рядом з регулюваннями сидінь. У лінійці є доступні бензинові та економічні гібридні модифікації.

Плюси:

невисока ціна;

економічні гібридні версії.

Мінуси:

якість внутрішнього оздоблення;

невеликий багажник.

9 місце. Audi Q5

Audi Q5 Фото: Audi

Преміальний кросовер Audi Q5 вирізняється комфортною підвіскою та непоганою керованістю. У нього великий багажник і якісні матеріали оздоблення салону. В лінійці є бензинові, дизельні та гібридні модифікації, а найвигіднішою вважається економічна та недорога дизельна версія на 150 к. с.

Плюси:

тяговиті двигуни;

гарно настроєна ходова;

якісне оздоблення салону.

Мінуси:

жорсткувата їзда в версії S Line;

малий запас ходу на електротязі в гібрида.

8 місце. Lexus NX

Lexus NX Фото: Lexus

Кросовер Lexus NX має якісний салон з комфортабельними кріслами. У нього м’яка підвіска та економічні гібридні версії, хоча топовий плагін-гібрид надто дорогий. Також кросовер не найпросторіший у класі.

Плюси:

гарна динаміка;

надійність.

Мінуси:

бензиновий двигун шумний;

дорогі топові версії.

7 місце. Mercedes-Benz GLC

Mercedes-Benz GLC Фото: Mercedes-Benz

Новий Mercedes GLC залишається комфортабельним і тихим, а його салон просторний. У лінійці з’явився пагін-гібрид, здатний проїхати понад 120 км в електричному режимі.

Плюси:

просторий салон;

багата комплектація;

чудовий плагін-гібрид.

Мінуси:

бензинові двигуни треба розкручувати;

якість оздоблення могла бути кращою.

6 місце. Skoda Enyaq iV

Skoda Enyaq iV Фото: Skoda

Skoda Enyaq iV – один із найдешевших сімейних електрокросоверів. У нього продуманий салон із комфортабельними кріслами, парасолькою в дверях, розкладними столиками, та безліччю відсіків для дрібних речей. Електрокар має непоганий запас ходу.

Плюси:

практичний салон;

великий запас ходу;

комфортабельна підвіска.

Мінуси:

не найкраща динаміка;

бідна комплектація.

5 місце. Volvo XC40

Volvo XC40 Фото: Volvo

Компактний кросовер Volvo XC40 просторий для своїх розмірів та має багате оснащення (особливо системами безпеки). У лінійці є бензинові, дизельні, гібридні та навіть електричні версії. Найкраще співвідношення ціни і якості має 2,0-літровий бензиновий турбомотор.

Плюси:

якісний салон;

багате оснащення системами безпеки;

комфортабельна підвіска.

Мінуси:

шумний на трасі.

4 місце. Kia EV6

Kia EV6 Фото: Kia

Електромобіль Kia EV6 має на диво просторий салон і непогану керованість, проте його підвіска досить жорстка. Запас ходу в кросовера непоганий уже в базовій версії, та й заряджається він швидко.

Плюси:

великий запас ходу і швидка зарядка;

багато місця для ніг ззаду.

Мінуси:

маленький багажник;

жорстка підвіска.

3 місце. BMW iX3

BMW iX3 Фото: BMW

Електричний варіант BMW X3 настільки ж цікавий у керуванні, як і бензинова версія. Кросовер просторий і зберігає великий 550-літровий багажник. Запас ходу електрокара більший, ніж у основних конкурентів.

Плюси:

великий запас ходу;

якісна мультимедійна система.

Мінуси:

повільніший за конкурентів;

шумоізоляція могла бути кращою.

2 місце. Genesis GV60

Genesis GV60 Фото: Genesis

Преміальний побратим Hyundai Ioniq 5 досить швидкий уже в базовій версії, а також тихий та комфортабельний. У нього якісний салон і непогана керованість.

Плюси:

якісний салон;

гарна шумоізоляція;

хороша мультимедійна система.

Мінуси:

тісний задній ряд;

невеликий багажник;

незручні камери, встановлені замість дзеркал.

1 місце. Kia Sportage

Kia Sportage Фото: Kia

Kia Sportage якісно зібраний та має просторі салон і багажник. У нього багата комплектація, економічні бензинові та гібридні двигуни, а також комфортабельна підвіска.

Плюси:

якість збірки;

просторі салон і багажник;

багате оснащення.

Мінуси:

гібридні установки шумні;

непродумана трансформація салону.

Раніше Фокус розповідав про кращі компактні кросовери сучасності.

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