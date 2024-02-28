Просторі та практичні: визначені кращі сімейні кросовери 2024 року (фото)
У Великій Британії склали рейтинг кращих сімейних кросоверів. До нього потрапили масові та преміальні моделі, обладнані як двигунами внутршнього згоряння, так і електромоторами.
Кросовери зараз є найпопулярнішим класом авто серед сімейних автомобілістів. Якщо раніше вони обирали мінівени чи універсали, то в останні роки все частіше віддають перевагу саме моделям підвищеної прохідності. Британське видання WhatCar визначило кращі кросовери 2024 року для сім’ї.
10 місце. Ford Kuga
Ford Kuga приваблює хорошою керованістю та просторим заднім рядом з регулюваннями сидінь. У лінійці є доступні бензинові та економічні гібридні модифікації.
Плюси:
- невисока ціна;
- економічні гібридні версії.
Мінуси:
- якість внутрішнього оздоблення;
- невеликий багажник.
9 місце. Audi Q5
Преміальний кросовер Audi Q5 вирізняється комфортною підвіскою та непоганою керованістю. У нього великий багажник і якісні матеріали оздоблення салону. В лінійці є бензинові, дизельні та гібридні модифікації, а найвигіднішою вважається економічна та недорога дизельна версія на 150 к. с.
Плюси:
- тяговиті двигуни;
- гарно настроєна ходова;
- якісне оздоблення салону.
Мінуси:
- жорсткувата їзда в версії S Line;
- малий запас ходу на електротязі в гібрида.
8 місце. Lexus NX
Кросовер Lexus NX має якісний салон з комфортабельними кріслами. У нього м’яка підвіска та економічні гібридні версії, хоча топовий плагін-гібрид надто дорогий. Також кросовер не найпросторіший у класі.
Плюси:
- гарна динаміка;
- надійність.
Мінуси:
- бензиновий двигун шумний;
- дорогі топові версії.
7 місце. Mercedes-Benz GLC
Новий Mercedes GLC залишається комфортабельним і тихим, а його салон просторний. У лінійці з’явився пагін-гібрид, здатний проїхати понад 120 км в електричному режимі.
Плюси:
- просторий салон;
- багата комплектація;
- чудовий плагін-гібрид.
Мінуси:
- бензинові двигуни треба розкручувати;
- якість оздоблення могла бути кращою.
6 місце. Skoda Enyaq iV
Skoda Enyaq iV – один із найдешевших сімейних електрокросоверів. У нього продуманий салон із комфортабельними кріслами, парасолькою в дверях, розкладними столиками, та безліччю відсіків для дрібних речей. Електрокар має непоганий запас ходу.
Плюси:
- практичний салон;
- великий запас ходу;
- комфортабельна підвіска.
Мінуси:
- не найкраща динаміка;
- бідна комплектація.
5 місце. Volvo XC40
Компактний кросовер Volvo XC40 просторий для своїх розмірів та має багате оснащення (особливо системами безпеки). У лінійці є бензинові, дизельні, гібридні та навіть електричні версії. Найкраще співвідношення ціни і якості має 2,0-літровий бензиновий турбомотор.
Плюси:
- якісний салон;
- багате оснащення системами безпеки;
- комфортабельна підвіска.
Мінуси:
- шумний на трасі.
4 місце. Kia EV6
Електромобіль Kia EV6 має на диво просторий салон і непогану керованість, проте його підвіска досить жорстка. Запас ходу в кросовера непоганий уже в базовій версії, та й заряджається він швидко.
Плюси:
- великий запас ходу і швидка зарядка;
- багато місця для ніг ззаду.
Мінуси:
- маленький багажник;
- жорстка підвіска.
3 місце. BMW iX3
Електричний варіант BMW X3 настільки ж цікавий у керуванні, як і бензинова версія. Кросовер просторий і зберігає великий 550-літровий багажник. Запас ходу електрокара більший, ніж у основних конкурентів.
Плюси:
- великий запас ходу;
- якісна мультимедійна система.
Мінуси:
- повільніший за конкурентів;
- шумоізоляція могла бути кращою.
2 місце. Genesis GV60
Преміальний побратим Hyundai Ioniq 5 досить швидкий уже в базовій версії, а також тихий та комфортабельний. У нього якісний салон і непогана керованість.
Плюси:
- якісний салон;
- гарна шумоізоляція;
- хороша мультимедійна система.
Мінуси:
- тісний задній ряд;
- невеликий багажник;
- незручні камери, встановлені замість дзеркал.
1 місце. Kia Sportage
Kia Sportage якісно зібраний та має просторі салон і багажник. У нього багата комплектація, економічні бензинові та гібридні двигуни, а також комфортабельна підвіска.
Плюси:
- якість збірки;
- просторі салон і багажник;
- багате оснащення.
Мінуси:
- гібридні установки шумні;
- непродумана трансформація салону.
Раніше Фокус розповідав про кращі компактні кросовери сучасності.
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