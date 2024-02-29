Доступний спортивний кросовер Hyundai показали до презентації (фото)

Hyundai Creta N Line вирізняється яскравим дизайном і багатою комплектацією. Заряджений кросовер обладнають 160-сильним турбомотором.

Лінійку оновленого Hyundai Creta 2024 зовсім скоро поповнить спортивна модифікація N Line. Її офіційна презентація запланована на 11 березня, проте перші світлини кросовера вже оприлюднені на сайті південнокорейського автовиробника.

Кросовер обладнають 160-сильним турбомотором Фото: Hyundai

Новий Hyundai Creta N Line має яскравіший вигляд, аніж стандартна модель. У нього нова решітка радіатора, агресивніші бампери та збільшений задній спойлер. До того ж кросовер отримав обвіс із яскраво-червоними акцентами та 18-дюймові легкосплавні диски.

Салон Hyundai Creta N Line не показали, проте відомо, що кросовер отримає спортивне кермо, обшите перфорованою шкірою. Також усередині з'являться яскраво-червоні вставки та шви.

Оскільки новий Hyundai Creta N Line буде топовою версією моделі, то його комплектацію розширять. Авто отримає віртуальну панель приладів, 10,25-дюймовий тачскрин, двозонний клімат-контроль, адаптивний круїз-контроль, акустику Bose, камери кругового огляду, а також 6 подушок безпеки, системи автоматичного гальмування й утримання в смузі руху.

Комплектація включає 6 подушок безпеки Фото: Hyundai

Спортивний кросовер Hyundai Creta N Line обладнають 1,5-літровим бензиновим турбомотором на 160 к. с. Авто можна буде замовити із 6-ступінчастою механічною КПП або 7-ступінчастим роботом із двома зчепленнями.

Водночас лінійка заряджених хетчбеків Hyundai скорочується — одразу дві моделі знімуть із виробництва.

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