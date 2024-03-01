Авто-хамелеон: новий BMW 5 Series навчили змінювати колір (відео)

Художниця із ПАР Естер Малангу прикрасила електричний BMW 5 Series африканським орнаментом. Візерунки можуть переливатися різними кольорами.

У BMW 5 Series з’явилася незвичайна версія Flow Nostokana. Автомобіль уміє переливатися різними кольорами. Про авто розповіли на сайті німецького виробника.

Візерунки можуть переливатися різними кольорами Фото: BMW

Незвичний тюнінг BMW 5 Series виконала художниця із ПАР Естер Малангу. Це вже не перший подібний її проєкт — ще в 1991 році вона створила арткар BMW 525i E34.

На цей раз для доопрацювання взяли електричний варіант BMW i5. Естер Малангу назвала проєкт на честь свого сина Ностокани.

Естер Малангу уже не вперше створює арткари BMW Фото: BMW

Електромобіль BMW прикрасили орнаментом у традиційному африканському стилі, який може миготіти й змінювати колір. Реалізували це завдяки технології E Ink, яка застосовується в електронних книгах.

Новий BMW i5 обклеїли 1349 маленькими плівочками E Ink, які вирізали за допомогою лазера. Вони з’явилися на капоті, даху, боковинах і колесах.

BMW i5 Flow Nostokana демонструють у Лос-Анджелесі на щорічній арт-ярмарці Фрізе. Концепт-кар залишиться в єдиному екземплярі.

Це не перше подібне авто-хамелеон: у BMW вже давно експериментують із цією технологією.

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